24.11.2026 12:26
Har du jobbet i Litauen og Norge? Hvor søker du alderspensjon?
Du bor i Norge og vil søke om begge pensjonene
Du ønsker bare litauisk pensjon
|Din situasjon
|Hva du bør starte med
|Du bor i Norge og vil ha begge pensjonene
|Fyll ut NAV-søknaden og oppgi periodene i Litauen
|Du bor i Norge og ønsker nå bare litauisk pensjon
|Skriv til NAV og oppgi hvilket lands pensjon du søker om
|Du bor i Litauen og har tidligere jobbet i Norge
|Kontakt «Sodra» og oppgi arbeidet i Norge
Hva du gjør med gamle dokumenter om arbeid i Litauen
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