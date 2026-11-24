Bor du i Norge, men har opptjent deler av yrkeskarrieren din i Litauen? Du kan søke om begge alderspensjonene gjennom NAV. Hvis du foreløpig bare ønsker å få litauisk pensjon, kan du sende en separat søknad til NAV.

Du bor i Norge og vil søke om begge pensjonene Når du fyller ut NAVs søknad om norsk alderspensjon, oppgir du periodene da du etter fylte 16 år bodde eller arbeidet i utlandet. Oppgi også Litauen. I henhold til NAVs rutiner omfatter søknaden også pensjon fra det andre landet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet når du oppgir at du har jobbet eller bodd der. NAV sender nødvendig informasjon videre til den litauiske institusjonen.

Hvis du jobbet i Litauen for mange år siden, kan du begynne med en enkel oversikt. Skriv ned navnene på arbeidsplassene, start- og sluttdatoene for arbeidet og periodene da du bodde i et annet land. NAV ber om at opplysningene gis så nøyaktig som mulig. Ferieturer trenger ikke å tas med i denne oversikten.

Du ønsker bare litauisk pensjon Hvis du foreløpig ikke tar ut norsk pensjon, skriver du til NAV at du vil søke om alderspensjon fra Litauen. NAV sender deg nødvendig skjema og veiledning, og videresender søknaden din til den litauiske institusjonen. Du trenger ikke å begynne å ta ut norsk pensjon for å gjøre dette. Når du trenger den, må du søke om den separat. NAVs veiledning for personer bosatt i Norge

Din situasjon Hva du bør starte med Du bor i Norge og vil ha begge pensjonene Fyll ut NAV-søknaden og oppgi periodene i Litauen Du bor i Norge og ønsker nå bare litauisk pensjon Skriv til NAV og oppgi hvilket lands pensjon du søker om Du bor i Litauen og har tidligere jobbet i Norge Kontakt «Sodra» og oppgi arbeidet i Norge

Hva du gjør med gamle dokumenter om arbeid i Litauen «Sodra» opplyser at det kan være nødvendig med dokumenter som bekrefter opptjening i Litauen fram til 31. desember 1993. Dette kan være en arbeidsbok eller en attest fra en tidligere arbeidsgiver eller et arkiv. Hvis du tilbrakte deler av denne perioden i Litauen, er det lurt å sjekke på forhånd hvilke opplysninger «Sodra» allerede har.