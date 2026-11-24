24.11.2026 12:26
Dirbote Lietuvoje ir Norvegijoje. Kur kreiptis dėl senatvės pensijos?
Gyvenate Norvegijoje ir norite kreiptis dėl abiejų pensijų
Norite tik lietuviškos pensijos
|Jūsų situacija
|Nuo ko pradėti
|Gyvenate Norvegijoje ir norite abiejų pensijų
|Pildykite NAV prašymą ir nurodykite laikotarpius Lietuvoje
|Gyvenate Norvegijoje ir dabar norite tik Lietuvos pensijos
|Parašykite NAV, dėl kurios šalies pensijos kreipiatės
|Gyvenate Lietuvoje ir anksčiau dirbote Norvegijoje
|Kreipkitės į „Sodrą“ ir nurodykite darbą Norvegijoje
Ką daryti su senais Lietuvos darbo dokumentais
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