Locuiți în Norvegia, dar ați acumulat o parte din vechimea în muncă în Lituania? Puteți solicita ambele pensii pentru limită de vârstă prin NAV. Dacă, deocamdată, doriți să primiți doar pensia lituaniană, puteți depune o cerere separată prin NAV.

Locuiți în Norvegia și doriți să solicitați ambele pensii Când completați cererea NAV pentru pensia norvegiană pentru limită de vârstă, indicați perioadele în care, după vârsta de 16 ani, ați locuit sau ați lucrat în străinătate. Includeți și Lituania. Conform procedurii indicate de NAV, atunci când furnizați informații despre muncă sau ședere într-o altă țară din Spațiul Economic European, cererea include și pensia din acea țară. NAV transmite informațiile necesare instituției lituaniene.

Dacă ați lucrat în Lituania cu mulți ani în urmă, începeți cu o listă simplă. Notați denumirile locurilor de muncă, datele de început și de sfârșit ale activității, precum și perioadele în care ați locuit într-o altă țară. NAV solicită ca datele să fie furnizate cât mai exact posibil. Nu este necesar să includeți în această listă călătoriile de vacanță.

Doriți doar pensia lituaniană Dacă nu solicitați încă pensia norvegiană, scrieți către NAV că doriți să depuneți o cerere pentru pensia pentru limită de vârstă din Lituania. NAV vă va trimite formularul și instrucțiunile necesare și va transmite cererea dumneavoastră instituției lituaniene. Pentru aceasta nu trebuie să începeți să primiți pensia norvegiană. Când veți avea nevoie de ea, va trebui să o solicitați separat. Instrucțiunile NAV pentru rezidenții Norvegiei

Situația dumneavoastră De unde să începeți Locuiți în Norvegia și doriți ambele pensii Completați cererea NAV și indicați perioadele din Lituania Locuiți în Norvegia și acum doriți doar pensia lituaniană Scrieți către NAV pentru a preciza pensia cărei țări o solicitați Locuiți în Lituania și ați lucrat anterior în Norvegia Contactați „Sodra” și indicați perioada lucrată în Norvegia

Ce să faceți cu vechile documente de muncă din Lituania „Sodra” indică faptul că ar putea fi necesare documente care confirmă vechimea acumulată în Lituania până la 31 decembrie 1993. Acestea pot fi carnetul de muncă sau o adeverință de la fostul angajator ori din arhivă. Dacă ați petrecut o parte din acea perioadă în Lituania, merită să verificați din timp ce date are deja „Sodra”.