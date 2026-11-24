24.11.2026 12:26
Ați lucrat în Lituania și Norvegia. Unde solicitați pensia pentru limită de vârstă?
Locuiți în Norvegia și doriți să solicitați ambele pensii
Doriți doar pensia lituaniană
|Situația dumneavoastră
|De unde să începeți
|Locuiți în Norvegia și doriți ambele pensii
|Completați cererea NAV și indicați perioadele din Lituania
|Locuiți în Norvegia și acum doriți doar pensia lituaniană
|Scrieți către NAV pentru a preciza pensia cărei țări o solicitați
|Locuiți în Lituania și ați lucrat anterior în Norvegia
|Contactați „Sodra” și indicați perioada lucrată în Norvegia
Ce să faceți cu vechile documente de muncă din Lituania
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