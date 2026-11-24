24.11.2026 12:25
Пором додому через Карлсгамн. За якою адресою в Клайпеді чекати на рідних?
Дві адреси в Клайпеді
|Хто їде до порту
|Що перевірити перед виїздом
|Рідні зустрічають у Клайпеді
|Назву судна, час прибуття та адресу конкретного термінала
|Після свят ви повертаєтеся автомобілем до Швеції
|Судно на зворотному рейсі, місце реєстрації та час її завершення
Фото обрізане. Архівний вид Клайпедського порту. Біля причалу стоїть судно «Christina». Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0
У Швеції розраховуйте час до завершення реєстрації
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