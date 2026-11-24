24.11.2026 12:25
Hjem med ferge via Karlshamn. Hvilken adresse i Klaipėda skal de nærmeste vente på?
To adresser i Klaipėda
|Hvem som reiser til havnen
|Hva dere bør finne ut før avreise
|De nærmeste møter dere i Klaipėda
|Skipets navn, ankomsttid og adressen til den aktuelle terminalen
|Dere kjører tilbake til Sverige etter høytiden
|Skipet på returreisen, innsjekkingsstedet og når innsjekkingen stenger
Bildet er beskåret. Arkivbilde fra Klaipėda havn. Skipet «Christina» ligger ved kaien. Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0
I Sverige bør dere regne fram til innsjekkingen stenger
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