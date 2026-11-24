24.11.2026 12:25
Keltu namo per Karlshamną. Kuriuo adresu Klaipėdoje laukti artimųjų?
Du adresai Klaipėdoje
|Kas važiuoja į uostą
|Ką susirasti prieš išvykstant
|Artimieji pasitinka Klaipėdoje
|Laivo pavadinimą, atplaukimo laiką ir konkretaus terminalo adresą
|Po švenčių automobiliu grįžtate į Švediją
|Grįžimo reiso laivą, registracijos vietą ir jos pabaigos laiką
Nuotrauka apkarpyta. Archyvinis Klaipėdos uosto vaizdas. Prie krantinės stovi laivas „Christina“. Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0
Švedijoje laiką skaičiuokite iki registracijos pabaigos
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