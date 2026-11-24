24.11.2026 12:25
De regreso a casa en ferry vía Karlshamn. ¿En qué dirección de Klaipėda esperar a sus seres queridos?
Dos direcciones en Klaipėda
|Quién va al puerto
|Qué comprobar antes de salir
|Sus seres queridos le esperan en Klaipėda
|El nombre del barco, la hora de llegada y la dirección de la terminal concreta
|Después de las fiestas regresa en coche a Suecia
|El barco del viaje de regreso, el lugar de facturación y la hora a la que esta termina
Foto recortada. Vista de archivo del puerto de Klaipėda. Junto al muelle se encuentra el barco «Christina». Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0
En Suecia, calcule el tiempo hasta el cierre de la facturación
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