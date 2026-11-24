24.11.2026 12:25
Acasă cu feribotul prin Karlshamn. La ce adresă din Klaipėda să vă aștepte cei dragi?
Două adrese în Klaipėda
|Cine merge în port
|Ce trebuie verificat înainte de plecare
|Cei dragi întâmpină în Klaipėda
|Numele navei, ora sosirii și adresa terminalului concret
|După sărbători vă întoarceți cu mașina în Suedia
|Nava pentru cursa de întoarcere, locul de înregistrare și ora la care se încheie înregistrarea
Fotografia a fost decupată. Imagine de arhivă a portului Klaipėda. Nava „Christina” este acostată la chei. Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0
În Suedia, calculați timpul până la încheierea înregistrării
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