Szkoła, teatr i tradycja: na północy Norwegii powstanie ośrodek kulturalny Samów

Wizją projektu jest interpretacja architektury Samów z odniesieniami do rzemiosła i przyrody. Snøhetta/ fot. Lucian R/ materiały prasowe

Narodowy Teatr Samów Beaivváš, Wyższa Szkoła Samska oraz Szkoła Hodowli Reniferów to ważne instytucje Sápmi – regionu tradycyjnie zamieszkiwanego przez rdzenną ludność północy Europy. Wkrótce zostanie ukończona budowa ich wspólnej placówki kulturalno-oświatowej, Čoarvemátta.

Zlokalizowany na obrzeżach Kautokeino (Troms og Finnmark) w Norwegii nowy obiekt będzie poświęcony hodowli reniferów, rękodziełu duodji, kulturze, sztuce i przekazywaniu historii mówionych. Jak pisze biuro Snøhetta, wizją projektu jest interpretacja architektury Samów z odniesieniami do rzemiosła i przyrody. Budynek ma się stać naturalną częścią otaczającego krajobrazu.

Prace budowlane trwają

Projekt to zwycięska praca autorstwa Snøhetty, Econor, 70°N arkitektur i artysty Joara Nango, co w 2021 roku ogłosił Norweski Urząd ds. Budownictwa i Nieruchomości, rozstrzygając tym samym ogłoszony wcześniej konkurs. Čoarvemátta zaprojektowano tak, aby tworzyć różnorodne przestrzenie zewnętrzne, dostosowane do potrzeb instytucji. Budynek będzie się rozciągał na 6900 m2.