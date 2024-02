Unijne zasady przekraczania granic a norweskie lotniska. Policja obawia się kolejek

Rząd zwrócił się teraz do policji i firmy Avinor, aby do marca opracowały plan, w jaki sposób można zmniejszyć kolejki na lotniskach. stock.adobe.com/licencja standardowa

Policja ostrzega, że w wyniku wprowadzenia rozszerzonych kontroli granicznych kolejki do kontroli paszportów na głównych lotniskach Norwegii mogą sięgać nawet kilku godzin. Według Urzędu Policyjnego (POD) w praktyce mogą się one tworzyć nieprzerwanie od godziny 8:00 rano do 20:00 wieczorem.

Może to stać się nową normą na norweskich lotniskach, gdy obowiązuje unijny system wjazdu i wyjazdu o nazwie EES . Kolejki będą rosły, ponieważ pasażerowie przybywający z krajów spoza strefy Schengen muszą rejestrować dane osobowe, zdjęcie twarzy i odciski palców w nowym systemie.

Stratni pasażerowie? Zarządca norweskich lotnisk, Avinor, twierdzi, że trudno przewidzieć, jak nowy system wpłynie na porty lotnicze, pasażerów i przewoźników.

– W przypadku długich kolejek możemy narażać się na ryzyko, że pasażerowie nie dotrą na swój lot i na przykład bagaże zaczną gromadzić się w hali przylotów – mówi dyrektor wydziału Ragnhild Hjerpsted z Avinor w komentarzu dla Bergens Tidende.

Rząd zwrócił się teraz do policji i firmy Avinor, aby do marca opracowały plan, w jaki sposób można zmniejszyć kolejki na lotniskach.

SAS zmienia wymogi Dodatkowo w zeszłym tygodniu skandynawskie linie lotnicze SAS wdrożyły wymóg stawienia się na 40 minut przed odlotem w porównaniu do 30 minut, które obowiązywały wcześniej. Dotyczy to lotów krajowych w Norwegii oraz całej Skandynawii.

– Przewiezienie całego bagażu przez lotnisko może zająć trochę czasu. Zmieniliśmy regulamin, aby poprawić punktualność, a co za tym idzie satysfakcję klientów – mówi menadżerka prasowa w SAS, Tonje Sund.

