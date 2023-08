Oto najmniej i najbardziej stresujące wczasowiczów lotniska w Europie. Jest norweski akcent

Eksperci od wynajmu samochodów na wakacje ze StressFreeCarRental.com zebrali dane z lotnisk w całej Europie, aby stworzyć listę tych, na których wizyta jest najmniej i najbardziej stresująca.

Kryteria zestawienia autorstwa StressFreeCarRental.com obejmują statystyki dotyczące całkowitej liczby pasażerów rocznie, odległości od centrum miasta, opłat parkingowych za jeden tydzień, łącznej liczby restauracji oraz oceny jakości pobranej z witryny do śledzenia lotów na żywo Flight Radar. Każdemu czynnikowi przypisano punktację od 1 do 10 i zsumowano dla każdego lotniska. Wyniki zostały opublikowane przez magazyn podróżniczy Condè Nast Traveler.

Billund to drugie największe lotnisko wDanii.stock.adobe.com/ Ricochet64/ tylko do użytku redakcyjnego

Większość podróżnych może tolerować zatłoczone poczekalnie odlotów, jeśli czas podróży na lotnisko jest krótki, parking jest tani i dostępne są restauracje z dostępem do Wi-Fi. Badanie pokazuje, że nie zawsze tak jest w przypadku wielu kluczowych lotnisk w Europie. Eksperci od wynajmu samochodów przeanalizowali 10 najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie i uszeregowali je na podstawie tego, co powoduje stres u wczasowiczów przed odlotem.

Lotnisko we Frankfurcie w Niemczech zajmuje siódme miejsce, jeśli chodzi o najdroższe parkowanie na tydzień (234 EUR) – to ogromna różnica w stosunku do najtańszego miejsca na lotnisku Leonardo Da Vinci-Fiumicino w Rzymie we Włoszech, które kosztuje zaledwie 20 EUR za siedem dni.