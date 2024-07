Uciec przed upałem po wymarzone wakacje: Skandynawię opanowuje trend „coolcation”

O co chodzi? Aby spędzić wakacje w wymarzony sposób i jednocześnie uciec przed upałem – oraz innymi turystami. stock.adobe.com/licencja standardowa/Canva

Ponieważ południową Europę ogarniają ekstremalne temperatury spotęgowane zmianami klimatycznymi, podróżni coraz częściej chcą spędzać urlopy w Skandynawii. Chociaż lato na Północy również bywa upalne, kraje takie jak Norwegia, Dania i Szwecja stają się celami tzw. coolcation (gra angielskich słów cool – chłodny, i vacation – wakacje), czyli trendu polegającego na uciekaniu od skwaru do miejsc oferujących łagodniejsze warunki atmosferyczne.

Według ekspertów ONZ ds. klimatu częstotliwość i intensywność ekstremalnych upałów oraz czas trwania fal upałów niemal na pewno wzrosły od 1950 r. i nadal będą rosły wraz z globalnym ociepleniem. Do 2050 r. połowa populacji Europy może latem stanąć w obliczu wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka stresu cieplnego, a liczba zgonów związanych z upałami może się podwoić lub potroić wraz ze wzrostem temperatury od 1,5 do 3 stopni Celsjusza.

Zjawisko „coolcation”, promowane przez magazyny lifestylowe i podróżnicze na całym świecie, może wzmocnić skandynawski przemysł turystyczny, który w 2023 r. dodał do regionalnej gospodarki szacunkowo 124 miliardy dolarów, co oznacza wzrost o około 6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. O co chodzi? Aby spędzić wakacje w wymarzony sposób i jednocześnie uciec przed upałem – oraz innymi turystami.