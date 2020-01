Tylko dla odważnych: w tych miejscach w Norwegii ciągle straszy

Na pacjentach szpitala psychiatrycznego w Lier dokonywano eksperymentów. unsplash.com/ fot. Nathan Wright/ creative commons

Chociaż mity i legendy kraju fiordów kojarzą się głównie z nordyckimi bogami, potężnymi olbrzymami, a wielu odwiedzających liczy na to, że podczas podróży na Północ uda im się spotkać uchodzące za symbole Norwegii trolle, istnieją również historie, które ucieszą przede wszystkim amatorów dreszczyku grozy i tych, którzy zawsze marzyli, by natknąć się na… ducha.

Jak się bowiem okazuje, w murach norweskich kościołów, zamczysk czy hoteli dochodziło do mrożących krew w żyłach wydarzeń, przez które miejsca te do dziś nazywa się nawiedzonymi. Przedstawiamy owiane tajemnicą punkty na mapie Norwegii, w których podobno wciąż można usłyszeć upiorne jęki i poczuć, jak włos jeży się na głowie.

Panna młoda z opactwa Utstein Opactwo Utstein to jedyny klasztor w Norwegii, który mimo swoich średniowiecznych początków jest świetnie zachowany i funkcjonuje dziś jako muzeum. Chociaż położony na wyspie Klosterøy nieopodal Stavanger kompleks od zawsze zamieszkiwali jedynie zakonnicy, to jednak pewna kobieta zapisała się na kartach historii opactwa.



W XVII wieku budynek kupił Christoffer Garmann, który zamieszkał w nim ze swoją żoną Cecilią. Kobieta zmarła w 1759 roku, mając zaledwie 25 lat. Mimo że Christoffer obiecał jej przed śmiercią, że już nigdy więcej nie poślubi żadnej kobiety, złamał dane słowo – 20 lat później ożenił się z o 36 lat młodszą wybranką. Chcąc uniknąć zemsty Cecilii, zaaranżował ślub w katedrze w Stavanger. Była żona znalazła go tam jednak i pojawiła się przed nim w środku ceremonii. Garmann zmarł osiem dni później, ale duch Cecilii jeszcze przez wieki snuł się po korytarzach klasztoru w swojej ślubnej sukni.

W zabytkowym kościele kompleksu klasztornego Utstein w wyjątkowych okazjach odprawia się nabożeństwa. stock.adobe/ licencja standardowa

Zjawy opuszczonego szpitala psychiatrycznego w Lier Szpital psychiatryczny w Lier otworzył podwoje w 1926 roku. Wkrótce potem zasłynął jako norweska placówka medyczna, w której stosowano eksperymentalne metody leczenia pacjentów. Testowano na nich między innymi lobotomię, LSD czy wprowadzanie w stan śpiączki farmakologicznej. Hospitalizowani spotykali się z izolacją i licznymi nadużyciami ze strony personelu, m.in. bezpodstawnym przykuwaniem do łóżek czy zakładaniem kaftanów bezpieczeństwa. Co nie zaskakuje, w szpitalu notowano też spory odsetek zgonów podopiecznych.



Okraszona ludzkim cierpieniem mroczna historia placówki zrodziła również opowieści o uwięzionych tam duszach, które nawiedzają mury budynku nawet teraz, gdy niszczeje i już dawno nie spełnia funkcji placówki medycznej. Osoby, które zdobyły się na odwagę, by odwiedzić opuszczony psychiatryk, relacjonowały w sieci, że wśród obdrapanych z farby ścian, starych łóżek, okien z kratami i pozostałości sprzętu czuć niepokojącą energię. Choć wnętrze szpitala w Lier przypomina plan zdjęciowy horroru i aż prosi się o uwiecznienie na kliszy, według fotografów... nie da się tam zrobić wyraźnego zdjęcia, ponieważ na miejscu sprzęt „wariuje”.

Część budynków szpitala w Lier zburzono, pozostałe grożą zawaleniem. commons.wikimedia.org/fot. Sodafy/ CC BY-SA 4.0

Demoniczny pies broni twierdzy Akershus w Oslo Poza tym, że jedna z chlub stolicy kraju fiordów – wzniesiona w 14 wieku twierdza Akershus – przetrwała wiele najazdów, obecnie pełni funkcję muzeum i bazy wojskowej, wśród mieszkańców Oslo słynie z czegoś jeszcze. Norwegowie mają powody, by nazywać ją jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc nad fiordami. Poza tym, że wewnątrz wciąż słychać szepty i szczęk kajdanów więźniów, którzy swoje ostatnie dni spędzili zamknięci wśród cegieł zamczyska, do jednej celi powraca Mantelgeisten, kobieta bez twarzy ubrana w długą szatę.



Do najbardziej znanych legend o Akershus należałoby jednak zaliczyć tę o demonicznym psie strzegących jego bram. Malcanisena podobno pogrzebano żywcem w myśl przesądu, że taka praktyka przyniesie szczęście na dworze. Pies zaczął się jednak mścić za to, jak go potraktowano, i jego duch atakował odwiedzających twierdzę. Spotkanie z demonicznym zwierzęciem zawsze wieściło też rychłą śmierć. Przekonał się o tym Peder Hanssøn Litle, który choć przepędził upiornego psa, rzucając w niego pochodnią, wkrótce i tak stracił życie po upadku z konia.

Malcanisen stoi na czatach u bram twierdzy Akershus w Oslo. stock.adobe/ licencja standardowa

Wisielec z lasu Finnskogen Również ci, którzy akurat wybiorą się na spacer po porastającym norwesko-szwedzką granicę lesie Finnskogen, mają szansę spotkać coś budzącgo większą grozę niż wilk. Niegdyś wśród leśnej gęstwiny była zlikalizowana farma zwana Bekka gård. Po latach jedynym, co po niej pozostało, okazała się piwnica. Według podań wcale jednak nie wieje w niej pustką...



Według jednej z wersji w okolicy dawnej farmy zatrzymał się kondukt żałobny transportujący ciało mężczyzny, lecz w nocy zwłoki zniknęły. Odpowiedzialnością za to obarczono... ducha wisielca, który zamieszkiwał leśną piwnicę dawnej farmy Bekka. Jak twierdzą niektórzy, zjawa nadal się w niej ukrywa.

W jednej z takich leśnych norweskich piwniczek podobno wciąż ukrywa się duch wisielca. Źródło: adobe stock/ licencja standardowa

