Turystyka przyszłości? Norweska gmina zapewnia nocleg w zamian za sprzątanie śmieci

Co byście powiedzieli na letni weekend spędzony na idyllicznej wyspie na północy Norwegii za darmo? Teraz taką możliwość oferuje gmina Træna. Warunek stanowi jednak chęć zostania turystą wolontariuszem, który pomoże lokalnym zapaleńcom posprzątać plażę.

Wolontariusze zamieszkają w domkach House by the Sea, które łącznie dysponują ośmioma miejscami noclegowymi. Prace w Sannie będą się odbywać w soboty i niedziele, zaś w piątki wieczorem na gości będzie czekała kolacja powitalna. Koszty dojazdu i wyżywienia (oprócz obiadów) trzeba jednak pokryć we własnym zakresie.

Na wzór Wysp Owczych

Projekt pilotażowy jest inspirowany programem „Closed for mainanance” z Wysp Owczych, a jego inicjatorami są House by the Sea i Træna365. Właścicielem domków jest Trygve Sunde Kolderup, który sam był turystą-wolontariuszem, teraz zaprasza do udziału w akcji w gmine Træna. Jak mówi na łamach NRK, chodzi o wniesienie pozytywnego wkładu w rozówj wyspy jako odwiedzający.