Tragiczny wypadek na Preikestolen: turysta spadł z klifu na oczach świadków

Skała Preikestolen nad Lysefjorden to popularna atrakcja wśród amatorów górskich szlaków.

Obywatel Norwegii zmarł po upadku ze słynnego klifu Preikestolen. Mężczyzna prawdopodobnie podróżował sam. Na miejsce wypadku wezwano helikopter ratunkowy, ale po przybyciu służb Norweg już nie żył.

– Świadkowie powiedzieli nam, że słyszeli, jak ta osoba poślizgnęła się, a następnie spadła ze skały – mówi NRK prawniczka policji Nina Thommesen z okręgu policyjnego Sør-West. Miało to miejsce na wysokości od 100 do 150 metrów od szczytu Preikestolen. – Wychodzimy z założenia, że ​​był to tragiczny wypadek – dodaje. Ciało mężczyzny znaleziono około 200 metrów dalej.