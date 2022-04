Spacer z głową w chmurach: najpopularniejsze szlaki górskie w Norwegii

Na zdjęciu: Widok na Kjerag i Lysebotn. Fot. Pixabay

Weekend lub święta to idealna chwila na spacer. Najlepszym miejscem w kraju fiordów na wielogodzinną wędrówkę są góry. Które szlaki cieszą się największą popularnością?

Ponad 70 proc. mieszkańców Norwegii mieszka w miastach. Większość skupiają aglomeracje zlokalizowane na południu kraju. Daje to pewność, że każda osoba szukająca w norweskich górach spokoju, na pewno go odnajdzie. Tego typu obszary są w kraju fiordów słabo zaludnione. Tutejsze ukształtowanie terenu można zaliczyć do wyżynno-górzystych. Ponad 50 proc. Norwegii znajduje się ponad 600 m.n.p.m. Gwarantuje to bogactwo szlaków górskich.

Wyprawa na Kjerag Kjerag to szczyt wznoszący się 1100 (niektóre źródła podają 1132 - red.) metrów nad poziomem morza. Szlakiem, pozwalającym zdobyć górę, powinny wyruszyć wszystkie osoby przebywające w okolice Lysefjordem (Rogaland). Miejsce zdobyło popularność za pośrednictwem Kjeragbolten. To głaz, który zaklinował się pomiędzy szczytami i zwisa nad przepaścią. Wiosną i latem turyści muszą ustawiać się w kolejce, by zrobić zdjęcie ukazujące radość po wejściu na olbrzymi kamień.

Widok na Kjeragbolten.Fot. Pixabay

Osoby, które przebywają w Oslo, muszą liczyć się z około sześciogodzinną podróżą, która pozwoli znaleźć się na szlaku prowadzącym na Kjerag. Zwyczajowo początkiem wyprawy jest Stavanger. Turyści łączą wówczas zdobycie Kjeragbolten z odwiedzinami na Preikestolen. Chcąc wejść na szczyt, musimy pokonać około 9,8 km. Marsz w obie strony zajmuje około pięciu godzin.

Preikestolen, czyli najpiękniejsze miejsce w Norwegii Preikestolen to wizytówka kraju fiordów. Przewodnicy umieszczają ją we wszystkich przewodnikach po najpiękniejszych miejscach świata. Skała wyłania się z wód Lysefjorden. Wznosi się 604 m.n.p.m. Popularna ambona znajduje się około 40 kilometrów od centrum Stavanger. Aby do niej dotrzeć należy zdecydować się na przeprawę promową i krótką podróż autokarem. Zwieńczeniem przygody jest ścieżka ze stromymi podejściami.

Aby dojść na płaskowyż o powierzchni około 600 m² należy przygotować się na wspinaczkę trwającą około dwóch godzin. W jedną stronę turyści muszą przejść około 3,8 kilometra. Wyczerpującą wędrówkę wynagradzają widoki. Z Preikestolen możemy spojrzeć w przepaść, która ciągnie się ponad 600 metrów w dół.

Widok na Preikestolen.Fot. Pixabay

Galdhøpiggen – perła Jotunheimen Choć Preikestolen króluje w międzynarodowych przewodnikach, to rzeczywista władza nad norweskimi szczytami należy do Galdhøpiggen. Góra, zlokalizowana w Parku Narodowym Jotunheimen, to najwyższe miejsce w Norwegii. Z trzech stron otaczają ją lodowce. Galdhøpiggen charakteryzuje prosta trasa. Jak twierdzą fani hikingu, latem na szlakach można spotkać prawdziwe tłumy.

Widok na Galdhøpiggen.Fot. Pixabay

Trasa na Galdhøppigen rozpoczyna się przy schronisku Spiterstulen, niedaleko Lom. Droga na szczyt zajmuje około 4,5 godziny, zejście – 2,5 godziny. Większości podróżników nie odpycha siedmiogodzinna podróż. Szczyt należy do najchętniej zdobywanych gór w Norwegii.

„Dach Telemarku” Gaustatoppen, bo tak brzmi rzeczywista nazwa „Dachu Telemarku”, to miejsce wyjątkowe. Krajoznawcy i turyści określają je mianem najpiękniejszej góry Norwegii. Szczyt można zdobyć po około trzech godzinach pieszej wędrówki. Zejście jest prostsze i zajmuje około 120 minut. Wyprawę wynagrodzi widok, który dostrzeżemy po zdobyciu szczytu. Z Gaustatoppen możemy zobaczyć góry Telemarku, Buskerud i okolice Oslo. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, ze szczytu podróżnicy obserwować mogą około jedną szóstą powierzchni Norwegii.

Widok na Gaustatoppen.Fot. Steinar Talmoen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Z Fløyen na Ulriken Trasa z Fløyen na Ulriken to wyprawa obowiązkowo dla wszystkich osób przebywających w Bergen. Pierwsza z gór to jeden z siedmiu szczytów otaczających Bergen. Wznosi się na wysokość 399 m.n.p.m. Z centrum miasta można trafić do niego kolejką. Podróż trwa osiem minut. Trasa na Ulriken (643 m.n.p.m.) prowadzi przez szczyt Rundemanen i płaskowyż między górami. Z najwyższego punktu zlokalizowanego w pobliżu Bergen podziwiać można Bergen i okoliczne wyspy oraz morze i góry. Poza tradycyjnymi metodami powrotu, z Ulriken jest możliwość powrotu do miasta kolejką.

Widok z Ulriken.Fot. Smtunli, Svein-Magne Tunli - http://www.tunliweb.no/SM/English/sm_eng.htm, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Trolltunga, czyli pamiątka po norweskich trollach Trolltunga (tłum. Język Trolla) to obok Preikestolen druga wizytówka Norwegii. Podłużna, 10-metrowa skała znajduje się na pograniczu płaskowyżu Hardangervidda, nieopodal miasteczka Tyssedal. Miejsce zawdzięcza popularność wyjątkowemu położeniu – Trolltunga wisi nad lustrem jeziora Ringedalsvatnet.

Widok na Trolltungę.Fot. Pixabay

W porównaniu z innymi popularnymi szlakami, trasa na Język Trolla nie należy do najłatwiejszych. Turyści muszą przygotować się na około 20-kilometrową wędrówkę. Na Trolltunga prowadzą dwie drogi – ostre podejście wzdłuż starej trasy kolejki oraz położony po jej prawej stronie łagodniejszy szlak.

Norweskie góry, choć pozostają w cieniu gęsto zaludnionych miast, oferują turystom wiele atrakcji. Po zdobyciu najpopularniejszych szczytów w kraju warto odkryć pozostałe szlaki w kraju fiordów. Niektóre mogą nas zaskoczyć pięknymi widokami i długością. Najwytrwalsi podróżnicy mogą zdecydować się na trasy liczące do 40 kilometrów.



