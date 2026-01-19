Ruch pasażerski w Norwegii rośnie. Do rekordu sprzed pandemii wciąż brakuje

Wzrosła liczba pasażerów lotów krajowych, jak i międzynarodowych. fot. materiały prasowe Avinor

Avinor podsumowuje 2025 rok jako okres solidnego wzrostu ruchu pasażerskiego. Motorem napędowym były połączenia międzynarodowe i wyraźnie rosnące zainteresowanie Norwegią zimą.

Dane opublikowane przez Avinor pokazują kolejne odbicie ruchu lotniczego. W grudniu liczba pasażerów na norweskich lotniskach wzrosła o 3,8 proc. rok do roku. Najszybciej rosły podróże zagraniczne. Jednocześnie ruch krajowy także zanotował wzrost.

Międzynarodowy ruch ciągnie statystyki w górę W grudniu 2025 roku ruch międzynarodowy zwiększył się o 5,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Ruch krajowy wzrósł o 2,6 proc. Liczba operacji lotniczych była o 7 proc. wyższa niż w grudniu 2024 roku. W całym 2025 roku wzrost liczby startów i lądowań wyniósł 2 proc.



Avinor wskazuje na rosnące zainteresowanie Norwegią jako kierunkiem zimowym. Linie lotnicze i zagraniczni touroperatorzy rozwijają ofertę opartą na zimowych atrakcjach. Dane sugerują, że także Norwegowie intensywnie podróżowali w okresie przedświątecznym. Trend był widoczny na większości lotnisk.

Stołeczne lotnisko niezmiennie pozostaje nr 1 w Norwegii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Lotniska na północy napędzają wzrost Najsilniejsze wzrosty odnotowały lotniska w północnej części kraju. Tromsø zanotowało 13-proc. zwyżkę liczby pasażerów, a ruch międzynarodowy zwiększył się tam o 21 proc. W grudniu lotnisko było trzecim największym w kraju, po Oslo i Bergen.



Lotnisko w Bodø zwiększyło ruch o 10 proc., a Evenes o 12 proc. Avinor podkreśla, że północ umacnia pozycję w rywalizacji o międzynarodowych turystów. Wzrosty przypadły na okres intensywnej konkurencji między destynacjami zimowymi w Europie.

W całym 2025 roku przez lotniska Avinor przewinęło się około 53 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 3 proc. względem 2024 roku. To wciąż mniej niż w rekordowym 2019 roku, gdy obsłużono 54 mln podróżnych. Jednocześnie Avinor uruchomił 22 nowe trasy i przyciągnął dwie nowe linie lotnicze. Równolegle szybko rośnie liczba operacji dronów, która w 2025 roku zwiększyła się o 30 proc. w skali roku.

0 0 0 0 0