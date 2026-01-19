Ruch pasażerski w Norwegii rośnie. Do rekordu sprzed pandemii wciąż brakuje
19 stycznia 2026 09:02
Wzrosła liczba pasażerów lotów krajowych, jak i międzynarodowych. fot. materiały prasowe Avinor
Międzynarodowy ruch ciągnie statystyki w górę
Avinor wskazuje na rosnące zainteresowanie Norwegią jako kierunkiem zimowym. Linie lotnicze i zagraniczni touroperatorzy rozwijają ofertę opartą na zimowych atrakcjach. Dane sugerują, że także Norwegowie intensywnie podróżowali w okresie przedświątecznym. Trend był widoczny na większości lotnisk.
Lotniska na północy napędzają wzrost
Lotnisko w Bodø zwiększyło ruch o 10 proc., a Evenes o 12 proc. Avinor podkreśla, że północ umacnia pozycję w rywalizacji o międzynarodowych turystów. Wzrosty przypadły na okres intensywnej konkurencji między destynacjami zimowymi w Europie.
