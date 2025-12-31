Norwegia przyciąga turystów przez cały rok. Nowe dane za 2025 rok

Zainteresowanie podróżami do Norwegii pozostaje wysokie. Fot. Hans Haug, Visit Øst-Norge

Norweska turystyka zakończyła 2025 rok z wyraźnym wzrostem liczby noclegów, napędzanym głównie przez gości zagranicznych. Dane za okres od stycznia do października pokazują skalę zmian w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Jednocześnie branża przygotowuje się na kolejne miesiące, koncentrując się na równomiernym rozwoju w ciągu całego roku.

Z danych Centralnego Biura Statycznego wynika, że od stycznia do października 2025 roku odnotowano 36,4 mln komercyjnych noclegów. To wzrost o 15 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.



Wzrost trwa nieprzerwanie od kwietnia 2023 roku. Największą dynamikę notują noclegi turystów zagranicznych, które zwiększyły się o 31 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Goście zagraniczni coraz ważniejsi Noclegi turystów krajowych również wzrosły, choć wolniej, o 8 proc. w stosunku do 2019 roku. Udział gości zagranicznych w ogólnej liczbie noclegów zwiększył się z 31 proc. do 36 proc. w 2025 roku.



Według norweskiej Agencji ds. Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości norwescy turyści nadal odpowiadają za największą liczbę noclegów. Stanowią stabilną podstawę funkcjonowania branży turystycznej.

Turystyka narciarska i alpejska pozostaje ważna dla branży.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Większe wydatki, ale nierówna rentowność Zwiększony ruch międzynarodowy przełożył się na ponad 10 mld NOK dodatkowych wydatków w latach 2019–2024. Dane wskazują jednocześnie, że wzrost obrotów nie zawsze oznacza dobrą rentowność.



Część branży nadal zmaga się z niskimi marżami. Wyzwanie stanowi także sezonowość oraz wysoki udział turystów korzystających z bezpłatnych form noclegu, takich jak biwakowanie na dziko.

Znaczenie turystyki całorocznej Coraz większe znaczenie zyskują inne pory roku, w tym sezon zorzy polarnej oraz turystyka zimowa. Od 2019 do 2025 roku liczba noclegów w sezonie północnych świateł ponad dwukrotnie wzrosła.



W perspektywie 2026 roku norweska Agencja ds. Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca uwagę na rosnącą rolę technologii, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które coraz częściej wspierają planowanie i rezerwację podróży.