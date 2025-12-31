Strona korzysta z plików cookies

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Norwegia przyciąga turystów przez cały rok. Nowe dane za 2025 rok

Redakcja

31 grudnia 2025 11:51

Kopiuj link
Norwegia przyciąga turystów przez cały rok. Nowe dane za 2025 rok

Zainteresowanie podróżami do Norwegii pozostaje wysokie. Fot. Hans Haug, Visit Øst-Norge

Norweska turystyka zakończyła 2025 rok z wyraźnym wzrostem liczby noclegów, napędzanym głównie przez gości zagranicznych. Dane za okres od stycznia do października pokazują skalę zmian w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Jednocześnie branża przygotowuje się na kolejne miesiące, koncentrując się na równomiernym rozwoju w ciągu całego roku.

Z danych Centralnego Biura Statycznego wynika, że od stycznia do października 2025 roku odnotowano 36,4 mln komercyjnych noclegów. To wzrost o 15 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Wzrost trwa nieprzerwanie od kwietnia 2023 roku. Największą dynamikę notują noclegi turystów zagranicznych, które zwiększyły się o 31 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.
Równe szanse to mit. Norweski sport dla dzieci uzależniony od portfela rodziców

Goście zagraniczni coraz ważniejsi

Noclegi turystów krajowych również wzrosły, choć wolniej, o 8 proc. w stosunku do 2019 roku. Udział gości zagranicznych w ogólnej liczbie noclegów zwiększył się z 31 proc. do 36 proc. w 2025 roku.

Według norweskiej Agencji ds. Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości norwescy turyści nadal odpowiadają za największą liczbę noclegów. Stanowią stabilną podstawę funkcjonowania branży turystycznej.
Turystyka narciarska i alpejska pozostaje ważna dla branży.

Turystyka narciarska i alpejska pozostaje ważna dla branży.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Większe wydatki, ale nierówna rentowność

Zwiększony ruch międzynarodowy przełożył się na ponad 10 mld NOK dodatkowych wydatków w latach 2019–2024. Dane wskazują jednocześnie, że wzrost obrotów nie zawsze oznacza dobrą rentowność.

Część branży nadal zmaga się z niskimi marżami. Wyzwanie stanowi także sezonowość oraz wysoki udział turystów korzystających z bezpłatnych form noclegu, takich jak biwakowanie na dziko.
UE zmusi Norwegię do zmiany prawa? Rządzący chcą nie dopuścić do nowych przepisów

Znaczenie turystyki całorocznej

Coraz większe znaczenie zyskują inne pory roku, w tym sezon zorzy polarnej oraz turystyka zimowa. Od 2019 do 2025 roku liczba noclegów w sezonie północnych świateł ponad dwukrotnie wzrosła.

W perspektywie 2026 roku norweska Agencja ds. Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca uwagę na rosnącą rolę technologii, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które coraz częściej wspierają planowanie i rezerwację podróży.
