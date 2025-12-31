Norwegia przyciąga turystów przez cały rok. Nowe dane za 2025 rok
31 grudnia 2025 11:51
Zainteresowanie podróżami do Norwegii pozostaje wysokie. Fot. Hans Haug, Visit Øst-Norge
Wzrost trwa nieprzerwanie od kwietnia 2023 roku. Największą dynamikę notują noclegi turystów zagranicznych, które zwiększyły się o 31 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.
Goście zagraniczni coraz ważniejsi
Według norweskiej Agencji ds. Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości norwescy turyści nadal odpowiadają za największą liczbę noclegów. Stanowią stabilną podstawę funkcjonowania branży turystycznej.
Turystyka narciarska i alpejska pozostaje ważna dla branży.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Większe wydatki, ale nierówna rentowność
Część branży nadal zmaga się z niskimi marżami. Wyzwanie stanowi także sezonowość oraz wysoki udział turystów korzystających z bezpłatnych form noclegu, takich jak biwakowanie na dziko.
Znaczenie turystyki całorocznej
W perspektywie 2026 roku norweska Agencja ds. Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca uwagę na rosnącą rolę technologii, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które coraz częściej wspierają planowanie i rezerwację podróży.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz