Polska zarabia na turystach. Norwegia na dużym minusie
10 sierpnia 2025 10:00
Norwegii trudno osiągnąć dodatnie saldo przez wzgląd na dużą popularność wycieczek na południe Europy. Fot. Fotolia
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Oznacza to, że turyści zostawili w Polsce więcej, niż Polacy wydali za granicą. Eksperci wskazują jednak, że w kolejnych miesiącach sytuacja może się pogorszyć z powodu niekorzystnej pogody oraz silniejszego złotego, który może odstraszać przyjezdnych.
Norwegia pozostaje daleko w tyle
Wpływy z turystyki w Norwegii wyniosły około 7,2 mld euro. Wydatki Norwegów za granicą wyniosły ponad 17 mld euro.
Jak informuje BI, saldo Polski będzie zmieniać się negatywnie przez wzgląd na siłę złotego oraz niestabilną pogodę.Fot. Fotolia
TOP 5 państw z najbardziej dodatnim saldem turystycznym (2024):
Hiszpania – + 68 mld euro
Turcja – + 45 mld euro
Włochy – + 21 mld euro
Portugalia – + 21 mld euro
Grecja – + 19 mld euro
...
Polska – + 2,4 mld euro (10. miejsce w Europie, 9. w UE)
TOP 3 państw z najbardziej ujemnym saldem turystycznym (2024):
Niemcy – -74 mld euro
Belgia – -16 mld euro
Norwegia – -10 mld euro
Europa na turystycznej mapie świata
Wydatki mieszkańców UE na podróże rosły szybciej niż wpływy, co przełożyło się na ujemne saldo dla wielu państw. Najwięcej wydali Niemcy — 111 mld euro, wyprzedzając Francję i Włochy. Wzrost wpływów w skali całej UE wyniósł niemal 8,0 proc., jednak nie wszystkie kraje zdołały utrzymać ten trend.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz