  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Polska zarabia na turystach. Norwegia na dużym minusie

Emil Bogumił

10 sierpnia 2025 10:00

Polska zarabia na turystach. Norwegia na dużym minusie

Norwegii trudno osiągnąć dodatnie saldo przez wzgląd na dużą popularność wycieczek na południe Europy. Fot. Fotolia

Polska liczy miliardy euro wpływów z turystyki, podczas gdy Norwegia odnotowuje potężne straty. Choć oba kraje przyciągają uwagę podróżnych, ich bilans turystyczny za 2024 rok pokazuje zupełnie różne oblicza tego samego zjawiska. Jedni przyciągają turystów i zarabiają, drudzy wydają znacznie więcej za granicą, niż zyskują u siebie.

Ogłoszenia MojaNorwegia

W 2024 r. Polska osiągnęła wpływy z turystyki na poziomie 13,2 mld euro, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z opracowania Business Insider. Mimo tego uplasowała się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem przychodów z turystyki międzynarodowej. Saldo turystyczne, zaprezentowane przez Eurostat, pozostało dodatnie i wyniosło 2,4 mld euro.

Oznacza to, że turyści zostawili w Polsce więcej, niż Polacy wydali za granicą. Eksperci wskazują jednak, że w kolejnych miesiącach sytuacja może się pogorszyć z powodu niekorzystnej pogody oraz silniejszego złotego, który może odstraszać przyjezdnych.
Ostatni „darmowy” rok w Norwegii. Trwają przygotowania do wprowadzenia podatku turystycznego

Norwegia pozostaje daleko w tyle

Norwegia zakończyła 2024 rok z ujemnym saldem turystycznym na poziomie -10 mld euro. Oznacza to, że Norwegowie wydali za granicą znacznie więcej, niż uzyskano z przyjazdów turystów zagranicznych. Kraj, podobnie jak Niemcy, notuje duże wypływy walutowe z tytułu podróży międzynarodowych. Brak równowagi między wpływami a wydatkami turystycznymi może wpływać na ogólną kondycję sektora, szczególnie w kontekście rosnących kosztów usług turystycznych.

Wpływy z turystyki w Norwegii wyniosły około 7,2 mld euro. Wydatki Norwegów za granicą wyniosły ponad 17 mld euro.
Jak informuje BI, saldo Polski będzie zmieniać się negatywnie przez wzgląd na siłę złotego oraz niestabilną pogodę.

Jak informuje BI, saldo Polski będzie zmieniać się negatywnie przez wzgląd na siłę złotego oraz niestabilną pogodę.

TOP 5 państw z najbardziej dodatnim saldem turystycznym (2024):

Hiszpania – + 68 mld euro

Turcja – + 45 mld euro

Włochy – + 21 mld euro

Portugalia – + 21 mld euro

Grecja – + 19 mld euro
...
Polska – + 2,4 mld euro (10. miejsce w Europie, 9. w UE)


TOP 3 państw z najbardziej ujemnym saldem turystycznym (2024):

Niemcy – -74 mld euro

Belgia – -16 mld euro

Norwegia – -10 mld euro

Europa na turystycznej mapie świata

Unia Europejska odpowiadała za ponad jedną czwartą światowych wpływów z turystyki międzynarodowej, z czego znaczną część stanowiła wymiana wewnątrz wspólnoty. Wśród liderów znalazły się Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy i Polska (dziewiąte miejsce w UE).

Wydatki mieszkańców UE na podróże rosły szybciej niż wpływy, co przełożyło się na ujemne saldo dla wielu państw. Najwięcej wydali Niemcy — 111 mld euro, wyprzedzając Francję i Włochy. Wzrost wpływów w skali całej UE wyniósł niemal 8,0 proc., jednak nie wszystkie kraje zdołały utrzymać ten trend.
