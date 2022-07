Nowa atrakcja turystyczna w sercu Norwegii: we Flåm powstanie 90-metrowy hotel

Flåm, Aurlandsfjellet i Aurlandsfjord to jedne z najbardziej malowniczych miejsc w Norwegii. Fot. Kenny Louie, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Wyjątkowy wygląd i niewielka różnica w porównaniu ze słynnym Oslo Plaza – tak prezentować się będzie hotel Fretheim w nowej odsłonie. Budynek ma powstać we Flåm, turystycznym centrum Vestland. Inwestycja podzieliła norweskich aktywistów miejskich.

Prace nad projektem hotelu trwały kilka lat. Odpowiada za niego biuro architektoniczne Jensen & Skodvin. W budynku mają znaleźć się biura, restauracja, sala konferencyjna, parking oraz centrum SPA. Koszt inwestycji wyniesie około jednego miliarda NOK. – To bardzo ekscytujące podejście do architektury, zarówno w ujęciu krajowym, jak i światowym. Mówimy o ekologicznym budynku z kamienia, szkła i małego dodatku drewna – opisuje w rozmowie z Sogn Avis Øivind Wigand, dyrektor hotelu Fretheim we Flåm.

Wielkie budowle nie pasują do charakteru miasta? Zwolennicy rozbudowy hotelu Fretheim przyznają, że inwestycja będzie elementem, dzięki któremu Flåm stanie się rozpoznawalne. – Zauważą to ludzie w kraju i za granicą – stwierdził na łamach NRK burmistrz Trygve Skjerdal. – Za rozbudowę odpowiadają ludzie, którzy mają chęć myśleć o wielkich rzeczach i odwagę inwestować w nie. Wiedziałem, że pojawi się wiele opinii na ten temat, ale jest to dyskusja, którą z zadowoleniem przyjmuję – dodał. Inwestorzy zwracają także uwagę, że hotel w nowej odsłonie będzie impulsem do rozwoju gmin. Ma w nim znaleźć pracę co najmniej 40 nowych osób.

Mniej przychylne nastawienie wobec nowego projektu przedstawiają lokalni działacze Partii Zielonych. Zwracają uwagę, że budowanie wieżowców nie jest drogą, którą powinny podążać norweskie samorządy. – Zerwie to z większością tego, co myślimy o zrównoważonym rozwoju, środowisku i lokalnej społeczności – skomentował na łamach NRK Gøran Johansen, radny gminy Aurland, w której zlokalizowane jest Flåm. – Chociaż pojawia się tutaj kilka pozytywnych wątków, to nie tak wyobrażaliśmy sobie centrum Flåm – podsumował.

Twórcy projektu i inwestorzy odrzucają negatywne komentarze dotyczące rozbudowy hotelu Fretheim. Zwracają uwagę, że budynek zyska międzynarodową sławę. – Nad budową wieży Eiffla też debatowano. Było wiele osób, które chciały ją zburzyć, a obecnie nikt takiego pomysłu już nie rozważa – stwierdził Arve Tokvam, jeden z inwestorów.

Gmina Aurland to jedno z turystycznych centrów Norwegii. Rocznie odwiedza ją ponad milion turystów.Fot. mroach from Malmö, Sweden, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons