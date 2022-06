Wakacje w kraju coraz popularniejsze wśród Norwegów. Vestland numerem jeden

Odsetek mieszkańców, którzy spędzą wakacje w kraju fiordów jest wyższy niż przed pandemią, wynika z badania Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców (NHO). Liczba osób zainteresowanych wakacjami w Norwegii wzrasta od 2017 roku. W 2022 roku pobiła kolejny rekord.

Na pytanie „Gdzie wybrałbyś/wybrałabyś spędzenie wakacji: w Norwegii czy za granicą?” 49 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź, że w kraju. Kolejne 41 proc. zdecydowałoby się wyjechać za granicę, a 10 proc. nie miało zdania. To najwyższy odsetek zainteresowanych podróżami po Norwegii w historii badań prowadzonych przez NHO. Liczba osób decydujących się na wakacje w kraju po raz pierwszy przewyższyła popularność wycieczek zagranicznych w 2019 roku. Od tamtej pory przewaga powiększa się.

– Gdy zadaliśmy to samo pytanie w 2017 i 2018 roku, większość odpowiedziała, że ​​wybrałaby wakacje za granicą. Teraz widzimy wyraźną zmianę, że znacznie większa liczba osób chce podróżować po Norwegii. Pomaga to udowodnić nasze prognozy sugerujące, że prawdopodobnie w wyniku pandemii nastąpią trwałe zmiany we wzorcach podróżowania i preferencjach ludzi – informuje Krohn Devold, dyrektor generalny NHO Reiseliv.