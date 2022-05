W Norwegii powstanie najbardziej ekologiczna fabryka świata. Znajdzie się tu centrum rozrywki

The Plus ma wyznaczać światowe trendy przyszłości. Fot. materiały prasowe BIG/Vestre

Vestre, norweska firma produkująca meble, latem 2022 roku otworzy The Plus. Kompleks, w którego skład wejdzie fabryka oraz m.in. park, ma stanowić najbardziej zrównoważony zakład na świecie. Jego działanie będzie możliwe dzięki odnawialnym źródłom energii.

The Plus powstaje we wsi Magnor (Innlandet) zlokalizowanej trzy kilometry od szwedzkiej granicy. Fabryce towarzyszyć będzie centrum dla zwiedzających oraz zlokalizowany na 300 tys. metrów kwadratowych park z placem zabaw, instalacjami artystycznymi i miejscem przeznaczonym do pikników. Częścią kompleksu będzie także całoroczny dach, z którego możliwe będzie obserwowanie procesu produkcji mebli.

Fabryka przyszłości Jak informuje Vestre, The Plus będzie najprzyjaźniejszą fabryką mebli na świecie. – Chcemy pokazać, że przemysł przyszłości oferuje miejsca pracy, w których technologia i zrównoważona produkcja są ważną częścią świata, którego doświadczymy po zrezygnowaniu z ropy – twierdzą przedstawiciele spółki. – The Plus będzie inspiracją dla całego świata i pokaże, jak kraje skandynawskie i Vestre pracują nad tworzeniem odpowiedzialnego biznesu, przyjaznych dla klimatu rozwiązań i zaangażowanej współpracy – tłumaczą założyciele The Plus.

Na zdjęciu: projekt otwartego dla zwiedzających wnętrza The Plus.Il. materiały prasowe BIG/Vestre

Vestre ma pozyskiwać drewno od lokalnych tartaków i współpracować z okolicznymi właścicielami lasów. – Stworzymy łańcuch dostaw oparty na partnerstwie lokalnych firm, które zlokalizowane są w naszej szwedzko-norweskiej okolicy – tłumaczą założyciele The Plus. Drugim elementem działania fabryki ma być czerpanie technologii i współpraca z norweskimi potentatami w swoich branżach – Norsk Hydro i Magnor Glassworks.

Magnor nową atrakcją turystyczną? Twórcy The Plus chcą, by fabryka i cała miejscowość stały się nowymi atrakcjami turystycznymi w południowo-wschodniej Norwegii. Poza parkiem i centrum-edukacyjno rozrywkowym, Vestre zbuduje wieżę widokową oraz nowy most na rzece Vrangselv, który połączy kompleks z centrum Magnor. Ma to ułatwić turystom dostęp do gastronomii, centrum noclegowego oraz odwiedzin w lokalnej hucie szkła.

Na zdjęciu: projekt dachu fabryki The Plus.Il. materiały prasowe BIG/Vestre

Jak informują właściciele, atrakcją dla społeczności biznesowej odwiedzającej The Plus mają być również innowacyjne rozwiązania realizowane przy budowie fabryki. Ma produkować 50 proc. mniej gazów cieplarnianych niż standardowy zakład. Transport ma odbywać się jedynie przy wykorzystaniu pojazdów elektrycznych. Z kolei kompleks ma być zasilany przez ponad 1200 paneli fotowoltaicznych, które umożliwią zasilanie The Plus w energię oraz ciepło.