Norwegowie kochają „polską riwierę”. Gdańsk TOP 1 na wiosenny city break

- Gdańsk to polska perełka - stawia sprawę jasno największa sieć biur podróży w Skandynawii. Morze, szeroka piaszczysta plaża, ale i … atrakcyjne ceny decydują o tym, że to właśnie dawne miasto Ligi Hanzeatyckiej jest numerem jeden wśród wiosennych destynacji Norwegów.

Numer jeden

Gdańsk króluje na liście kierunków idealnych na kilkudniowy wiosenny wypad, tuż za nim uplasował się Wiedeń. - Gdy norweska wiosna się spóźnia, popularne są weekendowe wypady na południe. Paryż, Londyn, Rzym i Barcelona to najpopularniejsze miasta, co nie jest ani niezwykłe, ani zaskakujące. Z drugiej strony bardziej interesujące jest spojrzenie na te miasta, które rozwijają się i odnotowują największe wzrosty [popularności - red.]. Gdańsk i Wiedeń to przykłady miast, do których ilość kupionych ofert turystycznych wzrasta odpowiednio o 118 i 96 proc. - mówi Ellen Wolff Andresen, szefowa marketingu i administracji w Ticket, cytowana w komunikacie prasowym.



Andresen dodaje, że Gdańsk był popularnym kierunkiem podróży Norwegów w 2022, a w 2023 miasto powinno spodziewać się jeszcze większego “najazdu” norweskich turystów.