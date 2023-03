Przydatna usługa na gdańskim lotnisku. Idealna dla zapominalskich

Dobra wiadomość dla Polaków, którzy podróżując między Polską a Norwegią, korzystają z gdańskiego lotniska. Pomorski port lotniczy wprowadził usługę umożliwiającą przechowanie na lotnisku na czas podróży rzeczy, których nie można przewieźć w bagażu podręcznym.

Nie trzeba wyrzucać

Podróżni nie muszą teraz wyrzucać rzeczy, takich jak np. płyny o objętości większej niż 100 ml, kosmetyki czy ostre przedmioty, by móc przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Zamiast tego mogą je na nim przechować na czas podróży.



Jeśli podczas kontroli bezpieczeństwa pasażer zorientuje się, że ma ze sobą rzecz, której nie może zabrać na pokład samolotu, powinien poprosić pracownika ochrony o opakowanie ze specjalną naklejką - do tego opakowania podróżny wkłada swoje rzeczy, oznacza paczkę i wypełnia rubryki na bilecie. Paczkę przekazuje pracownikowi ochrony.



Paczkę odebrać można w terminalu cargo, mieszczącym się przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku (czynny od pon. do czw. w godz. 13-16). Usługa jest płatna: przechowanie rzeczy przez 3 dni to koszt 35 zł, przez 7 dni - 45 zł, przez 15 dni - 60 złotych.