Muzeum z silosa zbożowego, duchy w zoo i palmy, czyli city break w Kristiansand

Jak dobrze wiemy, Norwegowie na urlopie lubią ruszać na południe. Dotyczy to również Sørlandet, południa ich własnego kraju. Największą miejscowością tego regionu jest Kristiansand. Co oferuje spragnionym wypoczynku urlopowiczom?

Plażing (i spacery)!

Przy sprzyjającej pogodzie warto wybrać się nad wodę. Oprócz morza – i plaży miejskiej Bystranda, gdzie, by sprawiać wrażenie „Południa”, rozstawiono nawet posadzone w donicach palmy – Kristiansand oferuje także ładne jeziora, których nabrzeża przystosowano i do wygodnego siadywania nad ich brzegami, i do kąpieli. Warto w tym celu odwiedzić na przykład plażę nad jeziorem Stampe, lub, po drugiej stronie rzeki, odrobinę na północ od kampusu UiA (Uniwersytetu w Agder), jezioro Øvre Jegersbergvann. Te okolice to spory kompleks leśny, ale nie tylko. Znajduje się tam również Vaffelbua (czynna niestety głównie w lipcu), miejsce, gdzie można za niewielkie pieniądze zjeść tradycyjne, norweskie gofry, napić się kawy, a także za darmo wypożyczyć sprzęt wodny i wędkarski.