Mieszkańcy Norwegii planują wakacje. Wiemy, ile wydadzą
07 stycznia 2026 12:42
Część badanych jest gotowa zapłacić więcej. Fot. Øystein Løwer/Avinor (zdjęcie poglądowe)
32 proc. osób planujących wakacje rozpoczyna organizację wyjazdu letniego w pierwszych trzech miesiącach roku. Dotyczy to zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych.
Europa i łączenie różnych form wypoczynku
Najważniejsze motywy wyjazdów poza kraj to komfortowe temperatury i klimat, chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz wypoczynek związany ze słońcem i kąpielami. 55 proc. planujących letni urlop deklaruje chęć połączenia wakacji w Norwegii z wyjazdem zagranicznym.
Azja przed Ameryką Północną
Główne powody to koszty zagranicznych wyjazdów oraz dostęp do domków letniskowych. 35 proc. osób spędzających wakacje w Norwegii korzysta z własnej lub rodzinnej nieruchomości.
Budżet i bezpieczeństwo jako czynniki wyboru
Istotne jest także poczucie bezpieczeństwa oraz stabilność polityczna kraju docelowego. Według danych Virke przeciętne norweskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć w 2026 roku około 40 tys. NOK na wakacje, przy czym poziom wydatków różni się w zależności od sytuacji finansowej.
