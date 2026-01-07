Mieszkańcy Norwegii planują wakacje. Wiemy, ile wydadzą

Część badanych jest gotowa zapłacić więcej. Fot. Øystein Løwer/Avinor (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej mieszkańców Norwegii deklaruje gotowość do podróżowania w 2026 roku. Z badania branżowego organizacji Virke wynika, że 84 proc. Norwegów planuje urlop. Jednocześnie 26 proc. osób, zapowiada zwiększenie wydatków na wakacje.

Najwyższy odsetek planujących urlop odnotowano w grupie wiekowej 30–39 lat. W tej kategorii aż 92 proc. respondentów zadeklarowało wyjazd wakacyjny. Badanie pokazuje, że decyzje urlopowe zapadają stosunkowo wcześnie.



32 proc. osób planujących wakacje rozpoczyna organizację wyjazdu letniego w pierwszych trzech miesiącach roku. Dotyczy to zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych.

Europa i łączenie różnych form wypoczynku Norwegowie najczęściej wskazują Norwegię, kraje nordyckie oraz pozostałe państwa Europy jako główne kierunki podróży. Wśród wakacji zagranicznych na czele listy znajdują się Hiszpania, Grecja, Szwecja, Włochy oraz Dania.



Najważniejsze motywy wyjazdów poza kraj to komfortowe temperatury i klimat, chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz wypoczynek związany ze słońcem i kąpielami. 55 proc. planujących letni urlop deklaruje chęć połączenia wakacji w Norwegii z wyjazdem zagranicznym.

Planowanie i logistyka wpływają na decyzje urlopowe.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Milan

Azja przed Ameryką Północną Wśród osób wybierających dalsze kierunki 14 proc. wskazuje Azję, a 6 proc. Amerykę Północną. Jednocześnie znacząca grupa Norwegów decyduje się na urlop w kraju.



Główne powody to koszty zagranicznych wyjazdów oraz dostęp do domków letniskowych. 35 proc. osób spędzających wakacje w Norwegii korzysta z własnej lub rodzinnej nieruchomości.

Budżet i bezpieczeństwo jako czynniki wyboru Na wybór formy wypoczynku wpływają przede wszystkim możliwości finansowe gospodarstw domowych. Cena wakacji i jej dopasowanie do domowego budżetu pozostają kluczowymi kryteriami.



Istotne jest także poczucie bezpieczeństwa oraz stabilność polityczna kraju docelowego. Według danych Virke przeciętne norweskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć w 2026 roku około 40 tys. NOK na wakacje, przy czym poziom wydatków różni się w zależności od sytuacji finansowej.