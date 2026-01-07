Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Mieszkańcy Norwegii planują wakacje. Wiemy, ile wydadzą

Redakcja

07 stycznia 2026 12:42

Mieszkańcy Norwegii planują wakacje. Wiemy, ile wydadzą

Część badanych jest gotowa zapłacić więcej. Fot. Øystein Løwer/Avinor (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej mieszkańców Norwegii deklaruje gotowość do podróżowania w 2026 roku. Z badania branżowego organizacji Virke wynika, że 84 proc. Norwegów planuje urlop. Jednocześnie 26 proc. osób, zapowiada zwiększenie wydatków na wakacje.

Najwyższy odsetek planujących urlop odnotowano w grupie wiekowej 30–39 lat. W tej kategorii aż 92 proc. respondentów zadeklarowało wyjazd wakacyjny. Badanie pokazuje, że decyzje urlopowe zapadają stosunkowo wcześnie.

32 proc. osób planujących wakacje rozpoczyna organizację wyjazdu letniego w pierwszych trzech miesiącach roku. Dotyczy to zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych.
Te zmiany wpłyną na twój budżet. Tak zmieni się norweski portfel w 2026 roku

Europa i łączenie różnych form wypoczynku

Norwegowie najczęściej wskazują Norwegię, kraje nordyckie oraz pozostałe państwa Europy jako główne kierunki podróży. Wśród wakacji zagranicznych na czele listy znajdują się Hiszpania, Grecja, Szwecja, Włochy oraz Dania.

Najważniejsze motywy wyjazdów poza kraj to komfortowe temperatury i klimat, chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz wypoczynek związany ze słońcem i kąpielami. 55 proc. planujących letni urlop deklaruje chęć połączenia wakacji w Norwegii z wyjazdem zagranicznym.
Planowanie i logistyka wpływają na decyzje urlopowe.

Planowanie i logistyka wpływają na decyzje urlopowe.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Milan

Azja przed Ameryką Północną

Wśród osób wybierających dalsze kierunki 14 proc. wskazuje Azję, a 6 proc. Amerykę Północną. Jednocześnie znacząca grupa Norwegów decyduje się na urlop w kraju.

Główne powody to koszty zagranicznych wyjazdów oraz dostęp do domków letniskowych. 35 proc. osób spędzających wakacje w Norwegii korzysta z własnej lub rodzinnej nieruchomości.
Norwegia przyciąga turystów przez cały rok. Nowe dane za 2025 rok

Budżet i bezpieczeństwo jako czynniki wyboru

Na wybór formy wypoczynku wpływają przede wszystkim możliwości finansowe gospodarstw domowych. Cena wakacji i jej dopasowanie do domowego budżetu pozostają kluczowymi kryteriami.

Istotne jest także poczucie bezpieczeństwa oraz stabilność polityczna kraju docelowego. Według danych Virke przeciętne norweskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć w 2026 roku około 40 tys. NOK na wakacje, przy czym poziom wydatków różni się w zależności od sytuacji finansowej.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
S
26 minut temu
Co to jest 40 tysięcy na rodzinę,chyba na jedną osobę.A i tak większość weźmie kredyt na sfinansowanie wakacji.
0
Odpowiedz

