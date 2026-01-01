Strona korzysta z plików cookies

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Te zmiany wpłyną na twój budżet. Tak zmieni się norweski portfel w 2026 roku

Redakcja

01 stycznia 2026 09:02

Te zmiany wpłyną na twój budżet. Tak zmieni się norweski portfel w 2026 roku

Część gospodarstw domowych zyska więcej środków netto miesięcznie. Fot. fotolia.pl/royalty free

Od 1 stycznia 2026 roku w Norwegii wejdą w życie nowe zmiany w prawie, które wpłyną na domowe budżety. Obejmą one podatki, wsparcie energetyczne, koszty opieki zdrowotnej oraz zasady pracy i oszczędzania na emeryturę. Część gospodarstw domowych zyska więcej środków do dyspozycji, inne zapłacą więcej.

Wiele modyfikacji dotyczy podatków dochodowych. Podwyższenie kwoty wolnej oraz tzw. podstawowego odliczenia podatkowego, oznacza niższy podatek dla osób o niskich i średnich dochodach. Obniżona zostanie także składka na ubezpieczenie społeczne, co przełoży się na wyższe wypłaty netto.

Jednocześnie wzrosną stawki podatkowe dla najwyższych progów dochodowych, co dotknie osoby zarabiające powyżej 1 mln NOK rocznie. Zwiększony zostanie także limit odliczeń przy indywidualnym oszczędzaniu emerytalnym.
Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Mniejsze odliczenia dla rodzin

Rodziny z dziećmi odczują zmiany w odliczeniach podatkowych. Maksymalna kwota odliczenia na jedno dziecko została obniżona z 25 tys. do 15 tys. koron. Na każde kolejne dziecko odliczenie zostało obniżone z 15 tys. do 10 tys. koron. Wyjątek przewidziano dla rodziców dzieci powyżej 11. roku życia wymagających szczególnej opieki.

Według rządu zmiana ma związek z wcześniejszym obniżeniem cen żłobków, przedszkoli i opieki pozalekcyjnej. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero przy rozliczeniu podatkowym.
Osoby o niskich i średnich dochodach zapłacą niższy podatek.

Osoby o niskich i średnich dochodach zapłacą niższy podatek.Fot. fotolia.pl

Droższa energia, transport i leczenie

Zmiany obejmą także koszty energii, transportu i ochrony zdrowia. Podniesiona zostanie granica ceny energii, od której przysługuje wsparcie państwa, co oznacza wyższe rachunki w najdroższych godzinach.

Zmienią się również zasady zwolnienia z VAT na nowe samochody elektryczne, przez co droższe modele podrożeją o około 50 tys. NOK. Wzrosną też opłaty własne za część świadczeń zdrowotnych, leki refundowane oraz usługi opiekuńcze.
Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny

Dłuższa aktywność zawodowa

Nowe przepisy zmieniają również zasady dotyczące wieku pracy. Ogólny limit wieku zostanie podniesiony z 70 do 72 lat, a wiele wewnętrznych limitów firmowych zostanie zniesionych. Zmiana nie nakłada obowiązku dłuższej pracy, ale więcej osób będzie miało taką możliwość.

W praktyce oznacza to kolejne lata zatrudnienia i dalsze naliczanie składek emerytalnych. Zmiany te wejdą w życie wraz z pozostałymi regulacjami na początku 2026 roku.
Raport Norwegia

