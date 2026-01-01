Te zmiany wpłyną na twój budżet. Tak zmieni się norweski portfel w 2026 roku
01 stycznia 2026 09:02
Jednocześnie wzrosną stawki podatkowe dla najwyższych progów dochodowych, co dotknie osoby zarabiające powyżej 1 mln NOK rocznie. Zwiększony zostanie także limit odliczeń przy indywidualnym oszczędzaniu emerytalnym.
Mniejsze odliczenia dla rodzin
Według rządu zmiana ma związek z wcześniejszym obniżeniem cen żłobków, przedszkoli i opieki pozalekcyjnej. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero przy rozliczeniu podatkowym.
Droższa energia, transport i leczenie
Zmienią się również zasady zwolnienia z VAT na nowe samochody elektryczne, przez co droższe modele podrożeją o około 50 tys. NOK. Wzrosną też opłaty własne za część świadczeń zdrowotnych, leki refundowane oraz usługi opiekuńcze.
Dłuższa aktywność zawodowa
W praktyce oznacza to kolejne lata zatrudnienia i dalsze naliczanie składek emerytalnych. Zmiany te wejdą w życie wraz z pozostałymi regulacjami na początku 2026 roku.
