Hotele, kempingi, Airbnb: podatek turystyczny w kraju fiordów coraz pewniejszy

Minister handlu i przemysłu Cecilie Myrseth przedstawiła propozycję rządu dotyczącą lokalnego podatku turystycznego. Inaczej zwany „wkładem gości”, ma przyczyniać się do finansowania dóbr publicznych, takich jak gospodarka odpadami, toalety i inna infrastruktura na obszarach turystycznych.