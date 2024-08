Kamiennie kopce plagą koła podbiegunowego. Turyści budują je nawet z... 500-letnich palenisk

Każdego lata obszar wokół koła podbiegunowego odwiedzają setki tysięcy turystów, a większość z nich lubi pozostawić po sobie ślad. Poza tym, że co roku teren jest oczyszczany z kopców kamieni, które przybysze chętnie budują i publikują w mediach społecznościowych, wizytujący przynoszą ze sobą nawet sprzęt do wiercenia w skale i umieszczania w niej metalowych płyt z własnym imieniem.

Zdaniem psychologów ludzie mają potrzebę dokumentowania tego, gdzie się znajdują i co robią. Wiele osób żyje pod dużym wpływem mediów społecznościowych, uzależnia się od swoich obserwatorów i chce, by śledzących było coraz więcej. Jednocześnie turyści czują się bezkarni, bo z ich działalnością nie wiążą się żadne mandaty, a wiele osób nie ma nawet świadomości, że niszczy czyjeś dziedzictwo. Z drugiej strony, jeśli jest się na wakacjach i odwiedza dane miejsce tylko raz, czasami zostawia się zarówno etykę, jak i moralność w domu.

Popularne kopczyki na szlakach dla wielu turystówi nie mają nic wspólnego z historią. Według nich kamienne kopce to po prostu lokalny „sposób na szczęście”, działający w ten sam sposób, co wrzucane do studni czy fontanny drobne monety. Część internautów pisze także o zapewnianiu sobie w ten sposób powrotu do danego miejsca w przyszłości.