Ferie jesienne: 5 pomysłów na piesze wędrówki wśród niesamowitych widoków

Tydzień 40. i 41. to czas, gdy uczniowie rozpoczynają tzw. høstferie, czyli ferie jesienne. Kilkudniowy odpoczynek od nauki można spędzić aktywnie, np. spacerując w otoczeniu zachwycającej norweskiej przyrody. Przed wami pięć pomysłów na spacery i górskie wędrówki, podczas których będziecie mogli podziwiać piękne krajobrazy.

Dalsnuten (323 m n.p.m.) to szczyt, z którego rozpościera się fantastyczny widok na fiord, Sadnes, a także Stavanger. Znajduje się po wschodniej stronie Gandsfjorden. Wędrówka na Dalsnuten to propozycja wycieczki dla całej rodziny, bowiem spacer na szczyt trwa ok. dwóch godzin, a stopień trudności trasy jest łatwy. Najkrótsza droga do Dalsnuten prowadzi szerokim szlakiem turystycznym, obok Gramstadtjørn i przez mały las, podpowiada serwis turystyczny visitnorway. Trasa wiedzie kamiennymi płytami, w otoczeniu starego wąwozu, gdzie dawniej wypasano owce i krowy.

Poniżej: Po drodze wędrowcy zobaczą także Djevelporten, czyli Diabelską Bramę - głaz wciśnięty w masywy skalne. Wielu śmiałków pozuje tu do zdjęć, jednak, jak radzi przewodnik turystyczny, “zachowajcie szczególną ostrożność, pozując do zdjęcia na Instagrama - upadek z Djevelporten jest śmiertelny”.

Fløyen (399 m n.p.m.) lub też Fløyfjellet to jeden z siedmiu szczytów górskich otaczających Bergen.



Fløyen to idealna opcja na wycieczkę dla rodzin z dziećmi, bowiem na szczycie można nie tylko podziwiać panoramę najbardziej deszczowego miasta w Norwegii (o ile dopisze pogoda) - znajduje się tu też plac zabaw, park linowy, tor przeszkód czy las tajemniczych Trolli. Oprócz tego jest restauracja i sklep z pamiątkami. Jeśli jednak ktoś pragnie bardziej ekstremalnych przeżyć, może wypożyczyć rower górski, którym objedzie okoliczne szlaki.



Na szczyt można iść spacerem lub też wjechać słynną kolejką Fløibanen (bilet dla osoby dorosłej to ok. 90 NOK w obie strony). Trasa pieszo zajmie ok. godzinę, zaś kolejką - 6 minut.