Jedno zjawisko wygenerowało 1,5 mld NOK strat. Trzy na cztery gminy mierzą się z naturą
04 marca 2026 12:16
Rosnące temperatury sprzyjają częstszym i intensywniejszym zjawiskom naturalnym. Fot. Fremtind, materiały prasowe
Ekstremalne zjawiska i miliardowe straty
Lista zdarzeń jest dłuższa. Zamknięto linię kolejową Dovrebanen po utworzeniu się zatorów lodowych na rzece Ottaelva. W wyniku obrywu skalnego z Oksfjellet ewakuowano mieszkańców. Intensywne opady doprowadziły do powodzi w Sokndal. Tam straty oszacowano na 11,4 mln NOK.
Przerwy w działaniu objęły sieci komunikacyjne, które umożliwiają służbom ratunkowym szybkie przekazywanie informacji i prowadzenie akcji ratunkowych.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Infrastruktura pod presją przez cały rok
Skutki obejmują również lasy oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Dochodzi do przerw w dostawach prądu i łączności. Zdarzenia występują przez cały rok. Obejmują śnieg, lawiny, powodzie, osuwiska, susze i pożary. Według NVE gminy są dziś lepiej przygotowane niż 10–15 lat temu, ale skala zagrożeń rośnie.
