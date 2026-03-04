Jedno zjawisko wygenerowało 1,5 mld NOK strat. Trzy na cztery gminy mierzą się z naturą

Rosnące temperatury sprzyjają częstszym i intensywniejszym zjawiskom naturalnym. Fot. Fremtind, materiały prasowe

75 proc. norweskich gmin doświadczyło poważnych zdarzeń naturalnych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dane opublikował Urząd ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB).

Z najnowszych danych wynika, że trzy na cztery gminy w Norwegii zostały dotknięte przez groźne zjawiska naturalne. Chodzi o okres ostatnich dwóch lat. Dane przedstawiło także Naturfareforum. Skutki finansowe liczone są w mld NOK.

Ekstremalne zjawiska i miliardowe straty W 2025 roku koszty odszkodowań za szkody w budynkach i mieniu wyniosły 3 mld NOK. Dane pochodzą z Naturskadepoolen. Połowa tej kwoty wynikała z ekstremalnej pogody "Amy". Straty po tym zjawisku oszacowano na 1,5 mld NOK.



Lista zdarzeń jest dłuższa. Zamknięto linię kolejową Dovrebanen po utworzeniu się zatorów lodowych na rzece Ottaelva. W wyniku obrywu skalnego z Oksfjellet ewakuowano mieszkańców. Intensywne opady doprowadziły do powodzi w Sokndal. Tam straty oszacowano na 11,4 mln NOK.

Przerwy w działaniu objęły sieci komunikacyjne, które umożliwiają służbom ratunkowym szybkie przekazywanie informacji i prowadzenie akcji ratunkowych.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Infrastruktura pod presją przez cały rok Znaczna część szkód jest związana z wichurami i silnym wiatrem. Uszkodzenia dotyczą kolei i dróg. Obejmują także budynki mieszkalne. Wysokie są zarówno wypłaty ubezpieczeń, jak i środki z państwowego systemu odszkodowań.



Skutki obejmują również lasy oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Dochodzi do przerw w dostawach prądu i łączności. Zdarzenia występują przez cały rok. Obejmują śnieg, lawiny, powodzie, osuwiska, susze i pożary. Według NVE gminy są dziś lepiej przygotowane niż 10–15 lat temu, ale skala zagrożeń rośnie.

W latach 2011–2023 na naprawę szkód po ekstremalnych zjawiskach wydano niemal 20 mld NOK. Na działania prewencyjne przeznaczono niespełna 5 mld NOK. Dane pokazują różnicę w strukturze wydatków. Stężenie CO2 w atmosferze osiągnęło poziom 428,6 ppm, a wzrost temperatury względem poziomu sprzed epoki przemysłowej wynosi +1,19 st. C. Według danych klimatycznych Norwegia może stracić 32 dni zimy w ciągu najbliższych 75 lat.