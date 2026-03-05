Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Nauka w Norwegii

Norwescy naukowcy z przełomowym odkryciem. Zagadka ma tysiące lat

Redakcja

05 marca 2026 09:02

Kopiuj link
Norwescy naukowcy z przełomowym odkryciem. Zagadka ma tysiące lat

Naukowcy wyjaśniają zjawisko obserwowane od ponad 10 lat. Fot. Colourbox, za: Universitetet i Bergen (UiB)

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen informują o odkryciu głęboko pod lądolodem Grenlandii. Ich zdaniem lód jest znacznie bardziej miękki, niż dotąd zakładano. Odkrycie może wpłynąć na modele prognozujące wzrost poziomu mórz.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wyjazd z Polski do Norwegii. 13.03.2026 . 15.03.2026 z Norwegii do Polski

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Ogłoszenia MojaNorwegia


W głębi grenlandzkiego lądolodu znajdują się ogromne, wirujące struktury określane jako "struktury pióropuszowe" (tzw. plumes). Od ponad dekady budziły one pytania badaczy. Teraz zespół z UiB uważa, że wyjaśnił ich pochodzenie. W badaniach wykorzystano matematykę stosowaną do opisu ruchu kontynentów.
Przeczytaj również Miały być wpływy, podatek nawet nie wszedł w życie. Norwegia wycofuje kontrowersyjną opłatę

Termiczna konwekcja w lodzie

Nowy artykuł wskazuje, że tajemnicze struktury mogą być formą słupów konwekcyjnych. Powstają one w wyniku procesu zwanego konwekcją termiczną. To powolny ruch w górę i w dół wywołany różnicami temperatur w głębi lodu. Zjawisko to kojarzone jest zwykle z gorącym płaszczem Ziemi pod skorupą.

Badacze podkreślają, że lód jest co najmniej milion razy bardziej miękki niż ziemski płaszcz. Z tego powodu proces ten jest fizycznie możliwy także w lodzie. Części grenlandzkiego lądolodu wykazują ruch przypominający powolne wrzenie.
Badanie uwzględniało wpływ ciśnienia rosnącego wraz z głębokością.

Badanie uwzględniało wpływ ciśnienia rosnącego wraz z głębokością.Fot. Marit Kollstuen/MET

Znaczenie dla prognoz poziomu mórz

Według autorów odkrycie może zwiększyć dokładność modeli klimatycznych. Chodzi o symulacje wykorzystywane do obliczania przyszłego wzrostu poziomu mórz. Głęboki lód może być nawet dziesięć razy bardziej miękki niż wcześniej sądzono. To zmienia założenia dotyczące dynamiki lądolodu.

Naukowcy zaznaczają jednak, że miękkość lodu nie oznacza automatycznie szybszego topnienia. Nie przesądza też o tempie wzrostu poziomu mórz. Konieczne są dalsze analizy, aby określić izolowany wpływ tego zjawiska. Badacze podkreślają złożoność i dynamikę procesów zachodzących na Grenlandii.
Przeczytaj również Za zimno i za sucho. Norwegia podsumowała luty i minioną zimę
Grenlandzki lądolód ma ponad tysiąc lat i jest jedynym na świecie z trwałymi osadami ludzkimi na jego obrzeżach. Autorzy badań wskazują, że lepsze poznanie procesów zachodzących wewnątrz lodu może pomóc społecznościom nadbrzeżnym przygotować się na przyszłe zmiany. Wyniki opisano w publikacji: Law R., Born A., Voigt P., MacGregor J. A., Guimond C. M., "Exploring the conditions conducive to convection within the Greenland Ice Sheet", "The Cryosphere" (2026).
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Troll Rental
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy Masaż Stillas utleie As Szkolenia Online 96015 Pedzik transport ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.