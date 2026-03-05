Norwescy naukowcy z przełomowym odkryciem. Zagadka ma tysiące lat
05 marca 2026 09:02
Naukowcy wyjaśniają zjawisko obserwowane od ponad 10 lat. Fot. Colourbox, za: Universitetet i Bergen (UiB)
Termiczna konwekcja w lodzie
Badacze podkreślają, że lód jest co najmniej milion razy bardziej miękki niż ziemski płaszcz. Z tego powodu proces ten jest fizycznie możliwy także w lodzie. Części grenlandzkiego lądolodu wykazują ruch przypominający powolne wrzenie.
Znaczenie dla prognoz poziomu mórz
Naukowcy zaznaczają jednak, że miękkość lodu nie oznacza automatycznie szybszego topnienia. Nie przesądza też o tempie wzrostu poziomu mórz. Konieczne są dalsze analizy, aby określić izolowany wpływ tego zjawiska. Badacze podkreślają złożoność i dynamikę procesów zachodzących na Grenlandii.
