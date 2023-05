Bezpośrednie pociągi z Oslo do Trondheim znów w ruchu. Co warto zobaczyć po drodze w Røros?

Røros to górnicze miasteczko z historią sięgającą 1644 roku, gdy w okolicy odkryto złoża miedzi. stock.adobe.com/licencja standardowa

2 maja po prawie 26 latach ponownie uruchomiono bezpośrednie połączenie kolejowe z Trondheim i Røros aż do Oslo. Oznacza to, że aby dotrzeć ze stolicy Norwegii do „górniczego miasta” , nie trzeba się już przesiadać do innego pociągu w Hamar.

Skoro teraz podróż do jednego z bardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Trøndelag stała się łatwiejsza, warto rozważyć wizytę w tym wpisanym na listę UNESCO miejscu. Co zatem zobaczyć w Røros i jakie atrakcje oferuje miasto? Oto nasze propozycje.

Pociągiem do historii Bezpośredni pociąg relacji Trondheim S-Røros-Hamar-Oslo S porusza się po Rørosbanen, długiej na 431 kilometrów linii prowadzącej ze wschodniej Norwegii aż do Trøndelag. Podczas trwającej około 5 godzin z Oslo lub 2,5 godziny z Trondheim podróży można podziwiać dzikie i piękne krajobrazy Østerdalen i zabytkową dworcową architekturę. Linia kolejowa jest obsługiwana przez SJ.

Røros to górnicze miasteczko z historią sięgającą 1644 roku, gdy w okolicy odkryto złoża miedzi. Podczas uzyskiwania praw miejskich znane było jako Bergstad. Obecnie jest jak żywe muzeum z wielowiekową tradycją i zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 roku, a większość starych drewnianych domów, które stanowią ewenement na tle Europy, na jego terenie znajduje się obecnie pod ochroną.

Chociaż znaczna część Røros została zniszczona podczas najazdu wojsk szwedzkich w 1679 r., większość została odbudowana. Miasto okalają cuda natury, ale to jego kolorowe budynki, kręte uliczki i brukowane dziedzińce sprawiają, że to magiczne miejsce do zwiedzania.

Kościół i kopalnie Nad Røros góruje jego duma, czyli kościół Bergstadens Ziir. Zbudowana w okresie złotego wieku miedziarstwa „na cześć Boga i jako ozdoba miasta” świątynia została ukończona w 1784 r. To jeden z największych kościołów w kraju fiordów i może pomieścić 1600 wiernych. W 2010 roku przeszedł gruntowną renowację i odzyskał dawną świetność. Miejscowy kościół to wyjątkowa budowla, która została wykorzystana także podczas kręcenia popularnej serii fantasy Gra o tron. Jego unikalna wieża to ikoniczny symbol miasta, a sama świątynia jest jedynym zabytkowym budynkiem w mieście zbudowanym z innego materiału niż drewno.

Bezpośredni pociąg relacji Trondheim S-Røros-Hamar-Oslo S porusza się po Rørosbanen.

Amatorzy historii mogą także odkryć na miejscu 300-letnią historię górnictwa, w końcu właśnie z wydobycia surowców słynie Røros. Trasa prowadzi przez kopalnie Nyberget z XVII wieku i Olavsgruva z XX wieku. Efekty dźwiękowe i świetlne mogą sprawić, że wycieczka w głąb ziemi będzie niezapomnianym przeżyciem. Organizatorzy uczulają jednak, że niezbędne będzie dobre obuwie i ciepłe ubrania, ponieważ w kopalniach przez cały rok temperatura wynosi jakieś 4 stopnie na plusie. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a wycieczki oferowane są w języku norweskim i angielskim. Olavsgruva znajduje się 13 km od centrum Røros.

Dla fanów jedzenia Jeśli wśród turystów odwiedzających Røros znajdują się prawdziwi smakosze, i oni znajdą w mieście coś dla siebie. Poza eksploracją lokalnych restauracji latem mogą zapisać się na wydarzenie w rodzaju kulinarnego safari. Organizatorzy wycieczki gwarantują przeprowadzenie ich przez historię „lokalnej stolicy żywności” Norwegii.

Przeszkoleni przewodnicy opowiedzą, co górnicy jedli podczas dnia pracy w porównaniu z klasą wyższą oraz w jaki sposób kultura Samów wpłynęła na handel i dietę w Røros. Rdzenna ludność Norwegii stanowiła właśnie znaczną część populacji regionu, zanim jeszcze w okolicach Røros odkryto miedź. Obecnie mieszka tam około 20 saamskich rodzin z których większość zajmuje się prowadzeniem hodowli reniferów.

Wycieczka zakończy się w jednej z zabytkowej jadłodajni z wieloletnimi tradycjami, gdzie na uczestników będzie czekał półmisek stanowiący połączenie innowacyjnych i tradycyjnych produktów i smaków.

Uwaga! Bezpośredni pociąg do Røros kursuje tylko od 2 maja do 1 września włącznie.

Nie tylko przemysł Røros oferuje też inne atrakcje, w tym Museum-Smelthytta, czyli pamiątkę po pierwszej hucie w okolicy, datowanej na 1646 r. Modelowa wystawa ilustruje dawną technologię wydobywczą i hutniczą, w tym wyciągi, koła wodne, wciągarki konne i piece.

W jednej sekcji muzeum prezentowane są także stroje regionalne z XIX wieku. Budynek jest rekonstrukcją pierwotnej budowli, która spłonęła w pożarze w 1953 roku.

Każdego roku w mieście odbywa się Rørosmartnan.

Warto również poznać piękną przyrodę otaczającą Røros. Na amatorów pieszych wycieczek, jazdy na rowerze czy wędkarstwa czekają chociażby parki narodowe Femundsmarka i Forrollhogna, a także największy wąwóz Europy Północnej, Jutulhogget.

Jak z zimowej bajki Co prawda bezpośrednie pociągi z Oslo do Trondheim zahaczające o Røros będa kursować tylko do początku września, ale warto wiedzieć, że miasto jest jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów Norwegii dla tych, którzy uwielbiają zimową atmosferę, więc nawet poza latem można rozważyć przesiadkę.

Każdego roku w mieście odbywa się Rørosmartnan. To jeden z największych zimowych targów w Norwegii, który w ciągu pięciu dni odwiedza około 75 tys. osób. Wówczas do Røros przyjeżdżają setki wystawców, aby oprócz lokalnych dóbr oferować swoje produkty z innych zakątków Norwegii.

Trzeba jednak pamiętać, że Røros jest jednym z najzimniejszych zimą miast Norwegii, więc najlepiej ubrać się w wełnę. Kiedy temperatura spadnie do minus 20, przyda się oryginalny sweter i rękawiczki z jednego z lokalnych sklepów lub ciepły koc i poduszka, które można nabyć na miejscu. Wówczas turystom nawet norweski śnieg nie będzie straszny.

