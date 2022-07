Zakupy w sklepach tax-free się nie opłacają? Na wielu produktach można sporo stracić

Według ogólnokrajowego sondażu połowa mieszkańców Norwegii planuje wakacje za granicą, a trzy czwarte urlopowiczów ma zamiar zrobić zakupy w sklepie zwalniającym z podatku VAT. Tymczasem eksperci ostrzegają, że szyld tax-free niekoniecznie musi oznaczać oszczędność – wręcz przeciwnie.

Twórcy wyszukiwarki i porównywarki cen Prisjakt sprawdzili, ile kosztują produkty w sklepach wolnych od podatku na norweskim promie i lotnisku. Okazało się, że w 7 na 10 przypadków bardziej opłaca się je kupić w internecie. To przy okazji przestroga dla turystów odwiedzających kraj fiordów.

Wbrew oczekiwaniom konsumentów, że omijając VAT, uda się zaoszczędzić, może być zupełnie odwrotnie. Portal Prisjakt zweryfikował ceny różnych produktów dostępnych w sklepie bez podatku na lotnisku Oslo Gardermoen i na promie kursującym między Sandefjord a Strømstad. Wyszło jednak na to, że 70 proc. z nich bardziej opłaca się kupić online.

– Nasze badanie pokazuje, że Norwegowie mają nierealistyczne oczekiwania co do tego, ile mogą zaoszczędzić, robiąc zakupy w sklepie tax-free – mówi Christoffer Reina z Prisjakt. – (...) Zaskakująca liczba – 70 proc. – ​​typowych „produktów kupionych w czasie wakacji” jest tańsza w norweskich sklepach internetowych. Jednocześnie badanie pokazuje, że podróżni oczekują przeciętnie cen wolnych od podatku nawet o 28 proc. poniżej „normalnej” ceny sklepowej – dodaje Reina.

Wino, mocne napoje alkoholowe, tytoń i czekolada to popularne towary, na których podróżni chcą zaoszczędzić w sklepach tax-free.

30 proc. sprawdzonych towarów to w strefie tax-free okazje cenowe.stock.adobe.com/ fot. Angela Rohde/ tylko do użytku redakcyjnego

Niektórzy podróżni kupują np. tuż przed wylotem w sklepie tax-free, wychodząc z założenia, że na pewno będzie taniej niż chociażby w supermarkecie (produkty przeciwsłoneczne, dezodoranty, perfumy, kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, małe urządzenia elektryczne i zabawki).

Prisjakt zwraca jednak honor, bo 30 proc. sprawdzonych towarów to w strefie tax-free okazje cenowe, dzięki którym np. na zakupie perfum można zaoszczędzić nawet do prawie 300 koron. Opłacają się np. opcje dwóch produktów w cenie jednego. Zawsze jednak warto przed wyjazdem i zakupami porównać ceny w sklepach bez podatku, innych stacjonarnych, online, a także zorientować się, ile kosztują interesujące nas produkty w kraju, do którego jedziemy na wakacje.



Źródła: Prisjakt, drm24.no