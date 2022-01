Ile alkoholu i papierosów można zabrać do Norwegii: przepisy i limity przewozu towarów przez granicę

Norwegia od lat nie wypada z pierwszej trójki krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wyroby alkoholowe i tytoniowe są najdroższe. Ponadto sam dostęp do alkoholu w kraju fiordów jest ograniczony – mocniejsze trunki można kupić tylko w sklepach monopolowych państwowej sieci Vinmonopolet, a znajdującego się w ofercie supermarketów piwa nie sprzedaje się wieczorem ani w niedziele.

Nic więc dziwnego, że wiele osób zaopatruje się we własne rezerwy napojów alkoholowych i papierosów przed przyjazdem do Norwegii. Jeśli ktoś w nowym roku planuje przeprowadzkę do kraju fiordów, wraca tam do pracy po świętach lub chce odwiedzić rodzinę lub znajomych, a przy okazji ma zamiar zrobić zakupy przed przekroczeniem granicy, lepiej, by zapoznał się z aktualnymi zasadami przewozu do Norwegii wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Zmieniają się one bowiem 1 stycznia 2022. Ile można zabrać ich w bagażu, a kiedy trzeba je oclić? Informujemy w artykule.