Lofoty potrzebują wakacji… od turystów. Ci z kolei szykują się do prawdziwego najazdu na archipelag

Z tym uniwersalnym prawem wiążę się jednak również zasada ruchu bez śladu, co w praktyce oznacza, że wszystko, z czym wyruszyło się w trasę powinno wrócić z nami do domu. Niestety turyści często to lekceważą.

Jak podaje FINN Travel, 73 proc. Norwegów spędzi wakacje, jeżdżąc po kraju. Heimdal uważa, że sposobem na uratowanie Lofotów od tłumu podróżnych, może być zachęcenie ich do odwiedzenia równie urokliwych miejsc rozsianych na całej długości kraju. Takie rozproszenie odciąży wyspy, które od dziesięciu lat są coraz popularniejszym kierunkiem turystycznym. Jeśli odwiedzających urzekły opowieści i zdjęcia przepięknych plaż czy monumentalnych skał, z pewnością znajdą to, czego szukają również w miejscach podanych jako alternatywę. Wśród rekomendowanych miejsc są między innymi: Vesterålen, Senja, Engeløya i Vega.