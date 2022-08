Zawalił się, choć miał dopiero dziesięć lat. Teraz do odwołania zamykają 14 innych mostów

Oddany do użytku w 2012 most Tretten zastąpił starą konstrukcję z 1895 roku. Foto: SVV/Erik Larstuen/ NLF/ materiały prasowe

Po tym, jak 15 sierpnia zawalił się most Tretten w gminie Øyer, Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) wszczyna dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Zamyka też czternaście innych mostów kratownicowych. Z kolei Norweski Związek Kierowców Ciężarówek (NLF) domaga się, by rząd wziął odpowiedzialność za zły stan norweskich dróg i mostów. - Ten miał dopiero dziesięć lat, to skandal - mówi Geir A. Mo, szef NLF.

Reklama

Statens vegvesen poinformował, że powołał niezależny panel ekspertów, by ustalili, co było przyczyną zawalenia się mostu Tretten. - Musimy mieć pełny i niezależny przegląd incydentu. Jazda po norweskich drogach musi być bezpieczna. Dlatego ważne jest, aby dotrzeć do sedna tej sprawy - mówi Ingrid Dahl Hovland z Zarządu Dróg.

15 sierpnia około godz. 7:30 mierzący ok. 148 m most runął do rzeki Gudbrandsdalslagen.Źródło: statens vegvsen/Foto: Per Kollstad/materiały prasowe

Zamykają 14 mostów w trzech okręgach Zarząd podjął także decyzję, że do wyjaśnienia przyczyn zawalenia się konstrukcji Tretten zamyka czternaście innych mostów kratownicowych zlokalizowanych w trzech okręgach. - Po ocenie obecnej sytuacji doszliśmy do wniosku, że musimy zamknąć 14 mostów kratownicowych, dopóki nie dowiemy się więcej o przyczynie [zawalenia się Tretten - przyp. red.] - dodaje Ingrid Dahl Hovland.



Niektóre z zamkniętych mostów oddano do użytku zaledwie dwa, trzy lata temu.

Statens vegvesen podjął decyzję o zamknięciu poniższych mostów:



- okręg Viken:



gmina Fredrikstad: Moumbekken bru

gmina Indre Østfold: Bliksland bru

gmina Eidsvoll: Statsrådveien bru, Sundbyveien bru, Fjell-Leet bru, Blakkesrud bru, Sletta bru

gmina Kongsberg: Majorplassen bru



- okręg Innlandet:



gmina Stor-Elvdal: Evenstad bru (Fv. 2188)

gmina Eidskog: Skubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)

gmina Åsnes: Ny Flisa bru (Fv. 206 )

gmina Kongsvinger: Norsenga bru (E16)

gmina Vang: Tveit bru (E16)



- okręg Nordland:



gmina Grane: Skytebanen bru

Mosty zostaną zamknięte tak szybko, jak to możliwe, informuje Zarząd Dróg i Autostrad. Dodaje też, że decyzja o zamknięciu będzie mieć bardzo negatywne skutki dla ruchu drogowego, jednak “nie ma innego wyjścia". Prosi wszystkich kierowców, by na bieżąco śledzili lokalne informacje drogowe tutaj , a także na twitterowym profilu. Mogą także dzwonić na infolinię pod numerem 175.

Most Tveit na E16 w Valdres to jeden z mostów kratownicowych, który będzie zamknięty do odwołania.Źródło: Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Szczęście w nieszczęściu - Byłem na środku mostu, kiedy zauważyłem, że coś dzieje się z samochodem. Potem asfalt przede mną zaczął falować w górę i w dół, prawie tak, jakbym widział trzęsienie ziemi. Nagle zrobiło się tak stromo, że nie mogłem, że nie mogłem jechać dalej - opowiada Terje Brenden, kierowca ciężarówki, który przejeżdżał przez most Tretten, gdy ten się zawalił.



On i kierowca osobówki, któremu z auta udało się wydostać o własnych siłach, mieli dużo szczęścia. Terjego uratowali ratownicy z lotniczego pogotowia ratunkowego. - Miałem szczęście w nieszczęściu - mówi Brenden, cytowany przez norweską agencję NTB. Dodaje, że to był najgorszy dzień pracy w jego życiu.

Terje Brenden mówi, że miał dużo szczęścia. Kilka sekund zdecydowało o jego życiu.Źródło: Guttorm Tysnes/Norges Lastebileier-Forbund

Nie miał prawa się zawalić Przedstawiciele Norweskiego Związku Kierowców Ciężarówek mówią wprost: to skandal. - Poprzedni most stał tam od 1895 roku, a ten nowy przetrwał zaledwie dziesięć lat - komentuje Geir A. Mo z NLF. Dodaje, że rząd musi zareagować i zadbać o stan norweskich dróg i mostów. - Mówimy o setkach miliardów koron, aby zrekompensować pokoleniom niegospodarność polityczną w tych obszarach.

Geir A. Mo przypomina też, że to nie pierwsza taka katastrofa, do której doszło. - Most o podobnej konstrukcji zawalił się w 2016 roku, gdy przejechała po nim ciężarówka, a na początku czerwca zawalił się most Badderen w Troms , który przez długi czas dzielił Norwegię na dwie części.

Uszkodzona konstrukcja mostu Badderen, zanim ostatecznie się zawalił.Źródło: Frode Lyng Hansen/Statens vegvesen

NLF powołuje się na niedawny raport Statens vegvesen, który ujawnił, że 342 mosty w Norwegii mają tak rozległe uszkodzenia, że stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Politycy przymknęli na to oko i nie wzięli na siebie odpowiedzialności za utrzymanie dróg. Gdyby to był budynek biznesowy o tym samym kiepskim standardzie, zostałby zamknięty na cały dzień. Oczywiście nie dotyczy to norweskich dróg, które są również halą fabryczną dla dziesiątek tysięcy zawodowych kierowców - gorzko podsumowuje Geir A. Mo.



NLF podaje też, że najnowszy raport Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów (RIF), niezależnego stowarzyszenia branżowego zrzeszającego doradcze firmy inżynieryjne, pokazuje, że na utrzymanie i modernizację dróg okręgowych potrzeba 700 miliardów NOK, na utrzymanie i modernizację dróg gminnych 300 miliardów NOK, a na utrzymanie i modernizację dróg krajowych aż 1000-1100 miliardów NOK.



Do tej porty resort transportu nie wydał oświadczenia w sprawie katastrofy, poinformowano jedynie o wizycie ministra Jona-Ivara Nygård na miejscu zawalenia się mostu.



Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, NTB, Norges Lastebileier-Forbund, MojaNorwegia.pl