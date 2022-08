Innlandet: zawalił się most. Uratowano dwóch kierowców

na zdjęciu: Most przed zawaleniem, zdjęcie wykonano w 2015 roku wikimedia.org/CC BY-SA 4.0/Jan-Tore Egge

15 sierpnia w godzinach porannych w Øyer (Innlandet) zawalił się most Tretten bru. W trakcie zawalenia konstrukcji przejeżdżały nią ciężarówka i samochód osobowy.

Bridge collapsed in Norway this morning. https://t.co/XQrhL1QZfQ

Podczas zawalenia się konstrukcji przejeżdżały przez nią samochód osobowy i ciężarowy. Przeprowadzono akcję ratunkową, by wydostać kierowców obu pojazdów. - Nic nie wskazuje na to, że może tam przebywać więcej osób - informuje policja.

Odcinek E6 w tym miejscu jest zamknięty. Służby oznaczyły drogi objazdowe do zachodniego brzegu rzeki. Most o długości 148 m oddano do użytku w 2012 roku.