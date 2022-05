Zaostrzone przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Można nawet stracić prawo jazdy

W połowie czerwca w życie wejdą nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, informuje Ministerstwo Transportu. Resort wprowadził dopuszczalny limit alkoholu we krwi, wymóg noszenia kasku, a także granicę wieku, od której można korzystać z pojazdu. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi nawet utrata prawa jazdy.

Nowe zasady

Od 15 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy:

- granica wieku 12 lat, od której można korzystać z hulajnóg elektrycznych

- obowiązek posiadania kasku w trakcie korzystania z pojazdu dla dzieci poniżej 15 rok życia

- limit alkoholu we krwi wynoszący 0,2 promila - taki sam próg jak w przypadku kierowców samochodów i innych pojazdów mechanicznych - za złamanie tego przepisu, w przypadku osób posiadających prawo jazdy, grozi utrata uprawnień



Małe pojazdy elektryczne, takie jak właśnie hulajnogi, w połowie czerwca zostaną przeklasyfikowane na pojazdy silnikowe. Oznacza to powrót do klasyfikacji z lat 2014-2018 jak dla Segwaya i innych tego typu pojazdów.