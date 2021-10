Wraca popularne połączenie między Polską a Norwegią. Loty już w grudniu

Do siatki połączeń Wizz Air wraca trasa ze Szczecina na południe Norwegii. Pierwszy po przerwie lot odbędzie się 19 grudnia.

Drożej trzeba zapłacić za lot ze Stavanger do Szczecina. Bilet na lot tuż przed Bożym Narodzeniem - 19 grudnia - zaczyna się od 499 złotych (456 zł dla klubowiczów Wizz Discount Club).



To trzecia trasa do Norwegii, którą z lotniska im. NSZZ Solidarność w Szczecinie-Goleniowie obsługuje Wizz Air. Samoloty węgierskiego przewoźnika latają także do Bergen i Oslo Sandefjord-Torp.