Wizz Air zawiesza połączenia z Polski: ucierpią podróżujący do Norwegii

Loty powinny powrócić do siatki połączeń wiosną. Fot. materiały prasowe Wizz Air

Wizz Air postanowił ograniczyć liczbę tras, z których będzie można korzystać w Polsce w sezonie zimowym. Linie lotnicze postanowiły zawiesić siedem połączeń. Zmiany dotkną m.in. podróżujących do Norwegii.

Zimą nie polecimy z Krakowa do Oslo, informuje portal branżowy Fly4free. Wizz Air nie skomentował zmian w siatce połączeń. Ograniczył także trasy:

Wizz Air posiada w Polsce pięć baz w: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Z każdego z nich odbywają się loty do Norwegii. W ostatnich tygodniach wznowił m.in. loty z Gdańska do Haugesund. Otworzył także trasę ze Szczecina do Stavanger.