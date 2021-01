Wizz Air podnosi opłaty za bagaż. Podwyżka jednak nie w każdym przypadku

Węgierskie linie lotnicze „po cichu” podniosły opłaty za nadanie bagażu. Widełki cenowe są bardzo szerokie, jednak maksymalna cena za walizkę do 10 kg wyniesie nawet 88,5 euro.

W przypadku Wizz Aira ceny nadania bagażu bardzo się wahają. Jak na swojej stronie informuje przewoźnik, opłaty są obliczane na podstawie kryteriów, takich jak: data podróży (szczyt sezonu/poza sezonem), płatność online/za pośrednictwem telecentrum Call Centre Wizz lub na lotnisku, a także waga bagażu rejestrowanego. Sezon wysoki występuje w okresie bożonarodzeniowym, wielkanocnym (27.03.21-11.04.21) i letnim (14.06.21-13.09.21). I to właśnie w sezonie wysokim opłaty za bagaż mogą być dla podróżnych najbardziej odczuwalne. Poniżej: nowy cennik za nadanie bagażu. Maksymalna cena za walizkę do 32-kg w sezonie wysokim wynosi obecnie nawet 137,50 euro (przed podwyżką było 108 euro, podaje fly4free).

Wzrost cen za bagaż (opłata maksymalna, sezon wysoki, płatność online):



- do 10 kg - było 60 euro, jest 88,5 euro

- do 20 kg - było 80,5 euro, jest 110 euro

- do 32 kg - było 108 euro, jest 137,5 euro





Nie zmieniła się za to cena za nadbagaż - za każdy dodatkowy kilogram w walizce w dalszym ciągu trzeba zapłacić 10 euro.