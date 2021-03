Wizja transportu przyszłości: miliardy koron popłyną na budowę dróg, modernizację kolei i poprawę bezpieczeństwa

W ciągu ponad dekady Norwegia chce zmodernizować drogi, kolej i lotniska, ogłosiło Ministerstwo Transportu. Władze do 2033 planują też zwiększyć wydajność transportu morskiego, poprawić bezpieczeństwo drogowe, zwiększyć konkurencyjność norweskich portów lotniczych, a także wypełnić swoje deklaracje klimatyczne, zgodnie z którymi zmniejszy się emisja dwutlenku węgla w sektorze transportu. Na realizację założonych celów rząd przeznaczy zawrotną sumę 1200 miliardów koron.

Słowo klucz: bezemisyjność

Plan transportowy na lata 2022-2033 ma stanowić podwaliny do realizacji przyjaznego dla środowiska, wydajnego i bezpiecznego systemu transportowego, który Norwegia chce stopniowo osiągnąć do 2050 roku.



Norwegia, jak w poprzednim planie resortu na lata 2018-2029, stawia na bezemisyjność. Zakłada, że:

- do 2025 roku nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze, a także autobusy miejskie będą pojazdami bezemisyjnymi (w przypadku autobusów resort dopuszcza także korzystanie z biogazu)

- do 2030 roku furgonetki, 75 proc. autobusów kursujących na trasach dalekobieżnych, 50 proc. nowych ciężarówek będzie pojazdami bezemisyjnymi

- do 2030 transport towarów w największych norweskich miastach będzie cechowała bezemisyjność.



Z myślą o środowisku Ministerstwo Transportu chce także zmniejszyć zanieczyszczenie solą wzdłuż krajowej sieci drogowej, przyczyniać się do przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu, a także doprowadzić do lokalnej poprawy jakości powietrza.