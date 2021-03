Ponad połowa mieszkańców stolicy popiera bompenger. Nowe dane

Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) informuje, że coraz więcej stołecznych mieszkańców popiera strefę płatnych przejazdów w Oslo i Akershus. Dzieje się tak dlatego, że - jak informują drogowcy - ludzie dostrzegli, że bompenger działa na ich korzyść: ogranicza ruch samochodów w mieście, zapewnia środki na utrzymanie i modernizację dróg, powoduje też ulepszenie oferty transportu publicznego.

Statens vegvesen 4 marca opublikował wyniki badania nastawienia do systemu opłat drogowych w Oslo i Akershus. Najnowsze dane przedstawiają postawy mieszkańców wobec bompenger za 2020 roku. Z badań wynika, że w ubiegłym roku zadowolenie z systemu poboru opłat wzrosło z 50 proc. do 57 proc., w porównaniu z 2019. Zarząd informuje, że to najwyższy wskaźnik poparcia od 1989, czyli od momentu, gdy Statens zaczął przeprowadzać coroczne badania nastawienia stołecznych mieszkańców do bompenger.