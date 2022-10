W wypadkach zginęło już 97 osób. To więcej niż w całym poprzednim roku

Norweska firma remontowa Sawi Bygg AS dzialajaca w Oslo/Bærum poszukuje doswiadczonych pracownikow budowlanych do prac remontowych:

Praca dla doswiadczonych Malowanie, Stolarka budowlana. Norweska firma remontowa Sawi Bygg AS dzialajaca w Oslo/Bærum poszukuje doswiadczonych pracownikow budowlanych do prac remontowych:

Cieśla szalunkowy / Forskalingssnekker - STOLT AS - Trondheim Firma STOLT AS poszukuje do pracy doświadczonych:CIEŚLI SZALUNKOWYCH Ilość stanowisk pracy: 6 Stawka godzinowa: 265