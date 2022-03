Norwegia ma najbezpieczniejsze drogi w Europie

Norwegia, Szwecja i Malta mają najniższy wskaźnik śmiertelności w ruchu drogowym w Europie, pokazują najnowsze wstępne dane UE. Na drugim końcu stawki znajdują się zaś Rumunia i Bułgaria.

Norwegia w czołówce

Jak pokazują dane, w 27 państwach UE średnio 44 osoby na milion mieszkańców giną w wypadkach drogowych. W Norwegii liczba ofiar śmiertelnych wynosi 16 na milion mieszkańców, co plasuje kraj fiordów wśród państw, gdzie śmiertelność na drogach jest najniższa.



- Chociaż na tle innych krajów prezentujemy się dobrze, zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym to zadanie numer jeden. Celem jest, aby nikt nie zginął ani nie został poważnie ranny na norweskich drogach - komentuje wynik Ingrid Dahl Hovland ze Statens vegvesen. To nie tylko puste frazy, bowiem w ubieglym rok w krajowym planie transportowym zawarto 179 konkretnych środków mających przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu. Władze dążą do realizacji tzw. wizji zero, zgodnie z którą nikt nie zginie ani nie odniesie obrażeń.