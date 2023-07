W Norwegii zaprezentowano prototyp w pełni elektrycznego samolotu-amfibii

Model Noemi jest inspirowany łodzią, której kadłub umożliwi start samolotu z niewielką mocą. Elfly Group/materiały prasowe

Norweska firma Elfly zaprezentowała model elektrycznego samolotu, który będzie mógł także poruszać się po wodzie. Pomieści do 19 pasażerów, a ambicją twórców jest, aby do 2030 roku wzdłuż wybrzeży Norwegii latało 15 takich maszyn.

Rząd Norwegii zapowiedział plany umożliwienia korzystania z samolotów elektrycznych w sieci krótkiego zasięgu nawet w 2024 r., a celem jest, aby do 2040 r. wszystkie loty krajowe były całkowicie elektryczne. Dlatego wielu graczy z branży lotniczej w kraju fiordów ma ambicje, by możliwie szybko wprowadzić bezemisyjne maszyny do swojej floty.

Tymczasem na dobrej drodze do stworzenia w 100 procentach elektrycznego wodnosamolotu do użytku komercyjnego jest Elfly, start-up założony w Bergen w 2018 roku. Model samolotu, który będzie lądował zarówno na lądzie, jak i na wodzie, otrzymał nazwę Noemi (od No Emission, brak emisji) i został zaprezentowany w Oslo 14 czerwca. Goście mogli obejrzeć wnętrze kadłuba za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości.

Najpierw fiordy, potem świat Model Noemi jest inspirowany łodzią, której kadłub umożliwi start samolotu z niewielką mocą. Prototyp – w wersji niepasażerskiej – będzie gotowy do lotu w 2025 roku. Wersja pasażerska zostanie zaprojektowana tak, aby mogła przebyć dystans 200 kilometrów z maksymalną prędkością 250 km/h. Elektryczny wodnosamolot ma być w stanie wzbić się w powietrze od 2030 roku.

Firma zamierza być operatorem startowym samolotu i wystąpi o certyfikat operatora lotniczego, aby rozpocząć usługi wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii z początkową flotą 15 wodnosamolotów latających między fiordami. Podróż wodnosamolotem wzdłuż norweskiego wybrzeża będzie znacznie krótsza niż przeprawa promowa lub jazda autobusem. Potem Elfly chce rozszerzyć działalność na inne rynki krótkoterminowe.

Będzie też cargo Start-up pracuje nad uzyskaniem pozwolenia na przewóz do 19 pasażerów. Wczesne wersje samolotów Noemi będą miały jednak od 6 do 13 miejsc. Ponadto do 2028 roku ma powstać wersja cargo. Norweskie samoloty-amfibie zostaną wyposażone w baterie litowe i silnik elektryczny. Model będzie miał duże drzwi ładunkowe, a kabina będzie w pełni dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.

Noemi jest częścią projektu badawczego finansowanego przez prywatnych inwestorów i Norweską Radę ds. Badań Naukowych.

