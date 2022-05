Rewolucja w ruchu pasażerskim? Norwegowie stworzą latającą łódź na baterie

Norweska firma chce stworzyć środek transportu, który zrewolucjonizuje ruch pasażerski w kraju fiordów. Elfly wspólnie z organizacją badawczą SINTEF pracuje nad projektem elektrycznego hydroplanu. Jak twierdzą autorzy pomysłu, bezemisyjny wodnosamolot pozwoli przemieścić się z Trondheim do Geiranger w godzinę.

Bezemisyjny, szybki i uniwersalny

Celem autorów projektu jest stworzenie środka transportu, który nie tylko będzie przyjazny środowisku, ale przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić podróżnym czas. Ma latać z prędkością 250 km/h, co oznacza, że trasa z Bergen do Stavanger wodnosamolotem wyniosłaby 40 minut, a nie 5 godzin, jak to ma miejsce w przypadku przemieszczania się autem. Badacze liczą również na to, że dzięki rozwojowi akumulatorów za kilka lat będzie można latać dłużej i pokonywać duże dystanse bez konieczności międzylądowania.