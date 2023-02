Elektryczne samoloty już w 2024? Norwegia śni swój eko sen

Jon-Ivar Nygård podczas konferencji prasowej na temat narodowej strategii lotnictwa. flickr.com/CC BY-NC 2.0/Samferdselsdepartementet/materiały prasowe

- Sieć połączeń krótkodystansowych to dobry punkt wyjścia do przyjęcia nowej technologii - mówi minister transportu Jon-Ivar Nygård. W opublikowanej strategii dla norweskiego lotnictwa resort zapowiada, że w 2024 ma w planach stopniowe wprowadzanie do floty bezemisyjnych samolotów.

27 stycznia Ministerstwo Transport przedstawiło nową strategię dla krajowego lotnictwa . Wśród zawartych w niej postulatów znalazł się także ten dotyczący działań na rzecz bardziej zrównoważonego i przyjaznego klimatowi sektora lotniczego. Resort zapowiedział, że w 2024 spróbuje wprowadzić na krótkodystansowych połączeniach bezemisyjne samoloty.

Samoloty zeroemisyjne Rząd chce przyspieszyć inwestycje w tzw. lotnictwo zero- i niskoemisyjne. Obejmuje to zarówno samoloty napędzane wodorem, jak i te elektryczne. Jon-Ivar Nygård uważa, że dobrym punktem zaczepienia dla nowej strategii będą właśnie krótkie trasy, tzw. FOT, czyli te, w których państwo w drodze przetargu publicznego zakontraktowuje ceny biletów czy częstotliwość lotów na trasie. Głównym założeniem jest wprowadzenie bezemisyjnych samolotów do floty w latach 2028/2029, jednak resort szumnie zapowiada, że dokona tego już w przyszłym roku. - Już w pierwszym przetargu FOT, który będzie obowiązywał od 2024 r., przyjrzymy się wymaganiom dotyczącym technologii niskoemisyjnej i zeroemisyjnej. Rozważymy również ewentualną umowę na pilotażowy rozwój, aby przyspieszyć stopniowe wprowadzanie samolotów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Norwegii - zapowiedział Nygård.

Szef resortu transportu uważa, że wprowadzenie elektrycznych samolotów należy zacząć od krótkich tras krajowycŹródło: flickr.com/CC BY-NC 2.0/Samferdselsdepartementet/materiały prasowe

Ale to już było



Z kolei w 2019 zarządca norweskich lotnisk – spółka Avinor, Sparebanken Vest, firma z branży turystycznej – Berg-Hansen, Air Contact Group, a także Norweskie Stowarzyszenie Biznesu ogłosili wspólny projekt, który zakładał powstanie pierwszej na świecie komercyjnej trasy, po której latać miały elektryczne samoloty. Zgodnie z ich planem już w tym roku taka trasa miałaby zostać otwarta między Stavanger a Bergen. Na razie jednak nic nie wskazuje, że deklaracja doczeka się realizacji. Temat bezemisyjnego lotnictwa co jakiś czas wraca w Norwegii jak bumerang. W 2021 krajowa linia Widerøe ogłosiła , że chce oferować trasy samolotami elektrycznymi - pierwszy samolot bezemisyjny miałby trafić do eksploatacji w 2026 lub 2027.Z kolei w 2019 zarządca norweskich lotnisk – spółka Avinor, Sparebanken Vest, firma z branży turystycznej – Berg-Hansen, Air Contact Group, a także Norweskie Stowarzyszenie Biznesu ogłosili wspólny projekt, który zakładał powstanie pierwszej na świecie komercyjnej trasy, po której latać miały elektryczne samoloty. Zgodnie z ich planem już w tym roku taka trasa miałaby zostać otwarta między Stavanger a Bergen. Na razie jednak nic nie wskazuje, że deklaracja doczeka się realizacji.

Samferdselsdepartementet, MojaNorwegia, NRK