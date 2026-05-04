Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

04 maja 2026 10:51

Dramatyczne dane z Norwegii. Ginie coraz więcej osób

Na Østlandet doszło do serii tragicznych wypadków drogowych. W kwietniu zginęło w regionie sześć osób. Od początku roku liczba ofiar w Norwegii wynosi 28 i jest o 10 większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Dramatyczne dane z Norwegii. Ginie coraz więcej osób
Wypadki często mają związek ze zmianą sezonowych warunków drogowych.
Norweska Administracja Dróg Publicznych opublikowała wstępne dane dotyczące wypadków drogowych. Wynika z nich, że kwiecień przyniósł wyraźny wzrost liczby ofiar. Wszystkie śmiertelne zdarzenia w tym miesiącu miały miejsce w Østlandet. Wraz z nadejściem wiosny rośnie natężenie ruchu, przez co na drogach pojawia się więcej uczestników, w tym niechronionych.
Wiosna na drogach. Rośnie ryzyko wypadku

Wiosenna pogoda sprzyja podróżom i aktywności na świeżym powietrzu. Na drogach pojawia się więcej motocyklistów i rowerzystów. W kwietniu w południowej Norwegii zginął jeden kierowca motocykla i jeden rowerzysta. Większy ruch oznacza większe ryzyko poważnych wypadków - kierowcy często zwiększają prędkość wraz z poprawą warunków.

Większość ofiar stanowili młodzi mężczyźni w wieku 20-30 lat. Cztery osoby zginęły w samochodach osobowych. Niemal wszystkie ofiary to mężczyźni. Jedną z ofiar była kobieta w wieku około 80 lat. Przedstawicielka Administracji Dróg Publicznych Guro Ranes wskazuje, że takie zdarzenia mają poważne konsekwencje społeczne.

Szczególnie niebezpieczne są odcinki kręte i wąskie drogi.

Szczególnie niebezpieczne są odcinki kręte i wąskie drogi.

Najczęstsze przyczyny i miejsca zdarzeń

Do najgroźniejszych należą wypadki związane z wypadnięciem z drogi i często towarzyszy im nadmierna prędkość. Wiosną sytuacja na drogach zmienia się dynamicznie, co wymaga większej koncentracji ze strony kierowców. Istotne jest dostosowanie prędkości do warunków, widoczności i natężenia ruchu.

Wypadki śmiertelne w kwietniu miały miejsce w Østfold, Buskerud, Akershus i Innlandet. Dwa zdarzenia odnotowano w Akershus i dwa w Innlandet. Pięć z sześciu wypadków wydarzyło się na drogach regionalnych.
Norweska Administracja Dróg Publicznych apeluje o ostrożność w okresie zwiększonego ruchu. Zaleca unikanie korzystania z telefonu i innych rozproszeń podczas jazdy. Wskazuje na konieczność robienia przerw w dłuższych trasach. Podkreśla znaczenie zapinania pasów i właściwego zabezpieczenia pasażerów.
