Dramatyczne dane z Norwegii. Ginie coraz więcej osób

Na Østlandet doszło do serii tragicznych wypadków drogowych. W kwietniu zginęło w regionie sześć osób. Od początku roku liczba ofiar w Norwegii wynosi 28 i jest o 10 większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Norweska Administracja Dróg Publicznych opublikowała wstępne dane dotyczące wypadków drogowych. Wynika z nich, że kwiecień przyniósł wyraźny wzrost liczby ofiar. Wszystkie śmiertelne zdarzenia w tym miesiącu miały miejsce w Østlandet. Wraz z nadejściem wiosny rośnie natężenie ruchu, przez co na drogach pojawia się więcej uczestników, w tym niechronionych.

Wiosna na drogach. Rośnie ryzyko wypadku Wiosenna pogoda sprzyja podróżom i aktywności na świeżym powietrzu. Na drogach pojawia się więcej motocyklistów i rowerzystów. W kwietniu w południowej Norwegii zginął jeden kierowca motocykla i jeden rowerzysta. Większy ruch oznacza większe ryzyko poważnych wypadków - kierowcy często zwiększają prędkość wraz z poprawą warunków.



Większość ofiar stanowili młodzi mężczyźni w wieku 20-30 lat. Cztery osoby zginęły w samochodach osobowych. Niemal wszystkie ofiary to mężczyźni. Jedną z ofiar była kobieta w wieku około 80 lat. Przedstawicielka Administracji Dróg Publicznych Guro Ranes wskazuje, że takie zdarzenia mają poważne konsekwencje społeczne.

Szczególnie niebezpieczne są odcinki kręte i wąskie drogi.Fot. NAF

Najczęstsze przyczyny i miejsca zdarzeń Do najgroźniejszych należą wypadki związane z wypadnięciem z drogi i często towarzyszy im nadmierna prędkość. Wiosną sytuacja na drogach zmienia się dynamicznie, co wymaga większej koncentracji ze strony kierowców. Istotne jest dostosowanie prędkości do warunków, widoczności i natężenia ruchu.



Wypadki śmiertelne w kwietniu miały miejsce w Østfold, Buskerud, Akershus i Innlandet. Dwa zdarzenia odnotowano w Akershus i dwa w Innlandet. Pięć z sześciu wypadków wydarzyło się na drogach regionalnych.

