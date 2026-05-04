04 maja 2026 10:51
Dramatyczne dane z Norwegii. Ginie coraz więcej osób
Wiosna na drogach. Rośnie ryzyko wypadku
Większość ofiar stanowili młodzi mężczyźni w wieku 20-30 lat. Cztery osoby zginęły w samochodach osobowych. Niemal wszystkie ofiary to mężczyźni. Jedną z ofiar była kobieta w wieku około 80 lat. Przedstawicielka Administracji Dróg Publicznych Guro Ranes wskazuje, że takie zdarzenia mają poważne konsekwencje społeczne.
Najczęstsze przyczyny i miejsca zdarzeń
Wypadki śmiertelne w kwietniu miały miejsce w Østfold, Buskerud, Akershus i Innlandet. Dwa zdarzenia odnotowano w Akershus i dwa w Innlandet. Pięć z sześciu wypadków wydarzyło się na drogach regionalnych.
